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  4. Алекс ФРИМЕН: «Надо бежать, они будут меня сбивать»
Чемпионат мира
20 июня 2026, 14:48 |
121
0

Алекс ФРИМЕН: «Надо бежать, они будут меня сбивать»

Фланговый защитник сборной США прокомментировал победу над Австралией

20 июня 2026, 14:48 |
121
0
Алекс ФРИМЕН: «Надо бежать, они будут меня сбивать»
ФИФА
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Фланговый защитник сборной Соединённых Штатов Америки Алекс Фримен прокомментировал победу над национальной сборной Австралии (2:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Сначала мой гол не засчитали, поэтому я волновался, когда дело передали на рассмотрение VAR, но я рад, что смог внести свой вклад в победу. Когда гол подтвердили, я увидел, как все мои партнеры по команде бегут, и подумал: «Надо бежать, они меня сбивать будут!»

Это был для меня очень эмоциональный момент, потому что, думаю, о таком моменте мечтаешь, и то, что он наконец-то произошел при такой поддержке, которая помогает тебе это отпраздновать, делает его гораздо более особенным».

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сборная Австралии по футболу сборная США по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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