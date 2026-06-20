ДЕМИРАЛ: «Я уже много лет в сборной, и это был мой самый болезненный матч»

Сборная Турции, проиграв Парагваю со счетом 0:1, потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира. После игры центральный защитник Мерих Демирал извинился перед турецким народом.

«Мы очень расстроились. Я прошу прощения у турецкого народа за то, что мы их расстроили. Больше нечего сказать. Не знаю, что сказать, в футболе иногда бывают такие моменты. Мы просим прощения у всех. В раздевалке все очень расстроены. Я уже много лет в сборной, и это был мой самый болезненный матч. Все очень эмоциональны. Очень, очень расстроены. Мы просим прощения у всего нашего народа. Больше не могу подобрать слов», – сказал Демирал.

Мерих отметил, что в матчах против Австралии (0:2) и Парагвая (0:1) команда играла с большой самоотдачей, но желаемого результата это не принесло:

«Если не получается, то не получается. В двух матчах мы нанесли 70–75 ударов. Мы переживаем это разочарование. Мы считаем, что боролись, в двух матчах выложились на максимум. Мы получили результаты, которых совершенно не ожидали. Так не должно было быть. Здесь мы все ответственны. Как я уже сказал, искренне просим прощения у всех людей, которых мы задели и расстроили».

Также Демирал прокомментировал последний матч группового этапа против США, страны-хозяйки турнира, отметив, что команда хочет завершить турнир победой:

«Все очень расстроены, но еще есть один матч. Надеюсь, мы завершим турнир как можно лучше».

Он добавил, что давление результата не может быть оправданием провала и не стоит искать отговорки.

«Никаких оправданий – вся ответственность на нас. Мы могли сделать гораздо лучше, но не смогли. Это футбол, такое бывает. Поэтому мы очень расстроены. В раздевалке все очень подавлены. Надеюсь, в будущих матчах сборной мы сможем это исправить и загладить перед нашим народом. Я сделаю для этого все возможное, как и все мои партнеры по команде», – подытожил Демирал.

Сборная Турции завершит выступление на чемпионате мира матчем с США, который не будет иметь турнирного значения для обеих команд, поскольку американцы гарантировали себе первое место в группе D, а турки – четвертое. Игра пройдет в Инглвуде 26 июня и начнется в 5:00 по киевскому времени.