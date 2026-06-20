Романо подтвердил. Новичок АПЛ назначил главного тренера

Английский специалист Гари О'Нил, который в настоящее время работает во французском «Страсбурге», вскоре возглавит «Ипсвич», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, между всеми сторонами достигнута договоренность, остались лишь формальные детали.

Сезон Лиги 1 2025/26 «Страсбург» под руководством Гари О'Нила завершил на 8-м месте в турнирной таблице с 53 очками в 34 матчах.

«Ипсвич» в предыдущем сезоне завоевал право играть в АПЛ, но тренер команды Киран Маккенна решил, что ему нужно время на отдых.