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  4. Романо подтвердил. Новичок АПЛ назначил главного тренера
Англия
20 июня 2026, 13:36 | Обновлено 20 июня 2026, 13:51
446
0

Романо подтвердил. Новичок АПЛ назначил главного тренера

Гари О'Нил покинет Страсбург и возглавит Ипсвич

20 июня 2026, 13:36 | Обновлено 20 июня 2026, 13:51
446
0
Романо подтвердил. Новичок АПЛ назначил главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine
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Английский специалист Гари О'Нил, который в настоящее время работает во французском «Страсбурге», вскоре возглавит «Ипсвич», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, между всеми сторонами достигнута договоренность, остались лишь формальные детали.

Сезон Лиги 1 2025/26 «Страсбург» под руководством Гари О'Нила завершил на 8-м месте в турнирной таблице с 53 очками в 34 матчах.

«Ипсвич» в предыдущем сезоне завоевал право играть в АПЛ, но тренер команды Киран Маккенна решил, что ему нужно время на отдых.

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Гари О'Нил Страсбург Ипсвич назначение тренера отставка Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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