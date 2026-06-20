Европейские сборные не одержали ни одной победы в игровом дне ЧМ

Очередной игровой день на чемпионате мира 2026 закончился без побед сборных, представляющих УЕФА. Шотландия проиграла Марокко, а Турция – Парагваю.

Вместо этого двумя победами отличились сборные, входящие в КОНМЕБОЛ (Бразилия и Парагвай), а также по одной – представители КОНКАКАФ (США) и КАФ (Марокко).

На текущем мундиале еще не побеждала только сборная, представляющая ОФК – Новая Зеландия.

Конфедерации с наибольшим количеством побед на чемпионате мира 2026 (по состоянию на 20 июня)