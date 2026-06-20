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Чемпионат мира
20 июня 2026, 12:31 | Обновлено 20 июня 2026, 12:38
138
0

Европейские сборные не одержали ни одной победы в игровом дне ЧМ

Вспомним все сборные, имеющие в своем активе победы на ЧМ-2026

20 июня 2026, 12:31 | Обновлено 20 июня 2026, 12:38
138
0
Европейские сборные не одержали ни одной победы в игровом дне ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Очередной игровой день на чемпионате мира 2026 закончился без побед сборных, представляющих УЕФА. Шотландия проиграла Марокко, а Турция – Парагваю.

Вместо этого двумя победами отличились сборные, входящие в КОНМЕБОЛ (Бразилия и Парагвай), а также по одной – представители КОНКАКАФ (США) и КАФ (Марокко).

На текущем мундиале еще не побеждала только сборная, представляющая ОФК – Новая Зеландия.

Конфедерации с наибольшим количеством побед на чемпионате мира 2026 (по состоянию на 20 июня)

  • 8 – УЕФА (Шотландия, Германия, Швеция, Франция, Норвегия, Австрия, Англия, Швейцария)
  • 5 – КОНКАКАФ (Мексика (2), США (2), Канада)
  • 4 – КОНМЕБОЛ (Аргентина, Колумбия, Бразилия, Парагвай)
  • 3 – КАФ (Кот-д'Ивуар, Гана, Марокко)
  • 2 – АФК (Южная Корея, Австралия)
  • 0 – ОФК
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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