ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера присоединился к участнику Лиги конференций

Воспитанник донецкого «Шахтера» и экс-футболист сборной Украины U-23 Эльдар Кулиев определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

О переходе 24-летнего футболиста официально объявила грузинская «Иберия 1999» – серебряный призер чемпионата и участник Лиги конференций 2026/27.

Предыдущим клубом украинца была азербайджанская «Зира», которая приобрела его из ужгородского «Миная» в феврале 2023 года за сто тысяч евро.

«Иберия 1999» подпишет Кулиева на правах свободного агента. Стороны решили не разглашать условия соглашения.

Эльдар является воспитанником донецкого «Шахтера», выступал за «Мариуполь» и «Минай». В активе полузащитника – один матч за сборную Украины U-23.

В прошлом сезоне футболист провел восемь матчей в чемпионате Азербайджана, но не сумел отличиться результативными действиями.