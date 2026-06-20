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  4. Эксперт: «Германия – Кот-д’Ивуар – это битва за первое место»
Чемпионат мира
20 июня 2026, 15:03 |
175
0

Эксперт: «Германия – Кот-д’Ивуар – это битва за первое место»

Александр Бабич считает, что в этом противостоянии немцам будет очень непросто

20 июня 2026, 15:03 |
175
0
Эксперт: «Германия – Кот-д’Ивуар – это битва за первое место»
Getty Images/Global Images Ukraine. Германия – Кюрасао
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Сегодня, 20 июня на чемпионате мира встретятся лидеры группы E Германия и Кот-д’Ивуар. Обе сборные имеют в своем активе по три очка, поэтому победа в этом поединке с большой долей вероятности гарантирует победу в своем квартете.

О расстановке сил в этом противостоянии сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал тренер, а сейчас футбольный эксперт Александр Бабич.

– Александр Александрович, сборная Германии добыла самую крупную победу в первом туре (7:1). Говорит ли это о том, что немцы очень серьезно настроены на этот турнир?
– Несмотря на прошлые неудачи в таких соревнованиях, сборная Германии всегда была и будет в числе фаворитов. Уровень команды очень высокий. Хотя они пропустили от аутсайдера, а значит, слабые стороны в обороне немцев тоже можно найти. И сегодняшний Кот-д’Ивуар – это не Кюрасао.

– Понятно, что соперник у них был не самый сильный, тем не менее, что бы вы отметили в игре подопечных Юлиана Нагельсмана?
– Сложно давать реальную оценку после такого матча. Немало мячей было забито после индивидуальных действий, а после того, как счет стал – 3:1 сборная Кюрасао выбросила белый флаг. На фоне такого оппонента немцы неплохо действовали тактически, атакую разносторонне, часто ставя в тупик оборону противника. Больше усилий приложить для победы немцам нужно будет сегодня. Африканская сборная не выбросит белый флаг так рано (улыбается). Это будет игра за первое место в группе.

– Эквадор, на который вы ставили, проиграл Кот-д‘Ивуару. Южноамериканцы вклиниться в эту борьбу?
– Думаю, да. В первом матче больше повезло африканской сборной, ну и нельзя не отметить их качественные замены. Тем не менее, я практически не сомневаюсь, что Эквадор будет среди счастливчиков плей-офф.

– Каким вам видится этот матч?
– Считаю, что немцы будут на мяче, но тем самым им придется поднимать линию обороны и там могут возникнуть свободные зоны для контратак Кот-д’Ивуара, который имеет в своем составе быстрых и что самое главное выносливых исполнителей.

В первом туре забивалось в среднем три мяча за игру, но мне кажется, что во втором туре голов будет меньше, так как уже есть больше информации по соперникам, нет больших тайн по билд-апу, на первое место будут выходить стандартные положения.

– Каким будет ваш прогноз на матч Германия – Кот-д’Ивуар?
– Я думаю, что Германия выиграет в один мяч – 1:0 или 2:1. Хотелось бы второй вариант, чтобы увидеть больше забитых мячей (улыбается).

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Александр Бабич ЧМ-2026 по футболу сборная Германии по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу Юлиан Нагельсманн эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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