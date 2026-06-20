Бабич дал прогноз на матч Нидерланды – Швеция и вспомнил об Украине

Сегодня, 20 июня на чемпионате мира в рамках второго тура группы F встретятся сборные Нидерландов и Швеции. Свой прогноз на этот поединок в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua дал известный тренер, футбольный эксперт Александр Бабич.

– Александр Александрович, в матче Нидерланды – Швеция есть фаворит?

– На данный момент это, примерно, две равные команды. Я так считаю даже исходя из того, как эти соперники провели свои первые матчи на турнире. Да, у шведов был не такой сильный соперник, и они разгромно победили, а вот Нидерландцы, имея преимущество в один мяч перед Японией, начали откровенно закрываться, за что и поплатились. Что, в принципе, не присуще этой сборной.

– Швеция находится в лучшем стратегическом положении?

– Безусловно. Нидерландцам обязательно нужно побеждать, а шведов, по большому счету, устроит и ничья. Думаю, и психологическое состояние на стороне скандинавов.

– Обе команды немало забивают и любят атаковать. Какой вам видится эта игра?

– Предположу, что шведы не будут лезть на рожон, а постараются отодвинуть игру в среднюю зону и будут ждать своего шанса, точнее, ловить соперника на ошибке. Рисунок игры будет чем-то напоминать игру Швеции против Украины, когда соперник «сине-желтых» ждал свой шанс.

Поэтому, думаю, Нидерланды будут на мяче и попытаются как можно быстрее забить первый мяч, но получится ли это у них, покажет только игра. Уверен, что нас ждет интересный поединок.

– Каким будет ваш прогноз на этот матч?

– Мне почему-то кажется, что и в этой игре Нидерланды не добудут максимальный результат. Считаю, что обе команды забьют по мячу и все завершится вничью – 1:1.