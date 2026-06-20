Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Германия – Кот-д'Ивуар
Матч начнётся в 23:00 по киевскому времени
20 июня состоится матч второго тура группы E чемпионата мира 2026 года, в котором встретятся сборные Германии и Кот-д'Ивуара.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «ВМО Филд» в Торонто (Канада). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.
В первом туре немцы уверенно обыграли сборную Кюрасао со счётом 4:1, тогда как команда Кот-д'Ивуара с минимальным счётом победила Эквадор – 1:0.
В Украине прямую трансляцию матча «Германия – Кот-д'Ивуар» покажет медиасервис MEGOGO.
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