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Чемпионат мира
20 июня 2026, 12:09 |
66
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Германия – Кот-д'Ивуар

Матч начнётся в 23:00 по киевскому времени

20 июня 2026, 12:09 |
66
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Германия – Кот-д'Ивуар
Getty Images/Global Images Ukraine. сборная Германии
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20 июня состоится матч второго тура группы E чемпионата мира 2026 года, в котором встретятся сборные Германии и Кот-д'Ивуара.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «ВМО Филд» в Торонто (Канада). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

В первом туре немцы уверенно обыграли сборную Кюрасао со счётом 4:1, тогда как команда Кот-д'Ивуара с минимальным счётом победила Эквадор – 1:0.

В Украине прямую трансляцию матча «Германия – Кот-д'Ивуар» покажет медиасервис MEGOGO.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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