Германия – Кот-д'Ивуар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго тура группы Е ЧМ-2026 20 июня в 23:00
20 июня состоится матч второго тура группы Е чемпионата мира 2026 года между сборными Германии и Кот-д'Ивуара.
Матч начнётся в 23:00 по киевскому времени на стадионе ВМО Филд в Торонто, Канада.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с Германией и Кюрасао в группе Е на чемпионате мира играют сборные Эквадора и Кюрасао.
Тренер Германии – Юлиан Нагельсманн. Сборную Кот-д'Ивуара тренирует Эмерс Фае.
Расписание матчей в группе Е ЧМ-2026:
- 14.06. Германия – Кюрасао – 4:1
- 15.06. Кот-д'Ивуар – Эквадор – 1:0
- 20.06. 23:00. Германия – Кот-д'Ивуар (2-й тур)
- 21.06. 03:00. Эквадор – Кюрасао (2-й тур)
- 25.06. 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар (3-й тур)
- 25.06. 23:00. Эквадор – Германия (31-й тур)
Германия – Кот-д'Ивуар. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Житомирский клуб приобретет вингера Максима Брагару, который играл на правах аренды
Рефери остановил бой после гонга