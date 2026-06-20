20 июня состоится матч второго тура группы Е чемпионата мира 2026 года между сборными Германии и Кот-д'Ивуара.

Матч начнётся в 23:00 по киевскому времени на стадионе ВМО Филд в Торонто, Канада.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Германией и Кюрасао в группе Е на чемпионате мира играют сборные Эквадора и Кюрасао.

Тренер Германии – Юлиан Нагельсманн. Сборную Кот-д'Ивуара тренирует Эмерс Фае.

Расписание матчей в группе Е ЧМ-2026:

14.06. Германия – Кюрасао – 4:1

– Кюрасао – 4:1 15.06. Кот-д'Ивуар – Эквадор – 1:0

– Эквадор – 1:0 20.06. 23:00. Германия – Кот-д'Ивуар (2-й тур)

21.06. 03:00. Эквадор – Кюрасао (2-й тур)

25.06. 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар (3-й тур)

25.06. 23:00. Эквадор – Германия (31-й тур)

Германия – Кот-д'Ивуар. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.