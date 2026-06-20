Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Германия – Кот-д'Ивуар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат мира
Германия
20.06.2026 23:00 - : -
Кот-д'Ивуар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
20 июня 2026, 11:58 |
28
0

Германия – Кот-д'Ивуар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго тура группы Е ЧМ-2026 20 июня в 23:00

20 июня 2026, 11:58 |
28
0
Германия – Кот-д'Ивуар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

20 июня состоится матч второго тура группы Е чемпионата мира 2026 года между сборными Германии и Кот-д'Ивуара.

Матч начнётся в 23:00 по киевскому времени на стадионе ВМО Филд в Торонто, Канада.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Германией и Кюрасао в группе Е на чемпионате мира играют сборные Эквадора и Кюрасао.

Тренер Германии – Юлиан Нагельсманн. Сборную Кот-д'Ивуара тренирует Эмерс Фае.

Расписание матчей в группе Е ЧМ-2026:

  • 14.06. Германия – Кюрасао – 4:1
  • 15.06. Кот-д'Ивуар – Эквадор – 1:0
  • 20.06. 23:00. Германия – Кот-д'Ивуар (2-й тур)
  • 21.06. 03:00. Эквадор – Кюрасао (2-й тур)
  • 25.06. 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар (3-й тур)
  • 25.06. 23:00. Эквадор – Германия (31-й тур)

Германия – Кот-д'Ивуар. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Германия – Кот-д'Ивуар
Бразилия снова стала лучшей по количеству забитых мячей на ЧМ
Защитник ПСЖ предстанет перед судом из-за обвинений в изнасиловании
сборная Кот-д'Ивуара по футболу сборная Германии по футболу ЧМ-2026 по футболу смотреть онлайн
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
Футбол | 19 июня 2026, 11:01 0
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо

Житомирский клуб приобретет вингера Максима Брагару, который играл на правах аренды

Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Бокс | 20 июня 2026, 08:55 1
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико

Рефери остановил бой после гонга

Все решил быстрый гол. Шотландия уступила Марокко
Футбол | 20.06.2026, 03:01
Все решил быстрый гол. Шотландия уступила Марокко
Все решил быстрый гол. Шотландия уступила Марокко
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
Теннис | 19.06.2026, 16:05
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
Динамо Киев – Славия Прага. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 20.06.2026, 10:12
Динамо Киев – Славия Прага. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Динамо Киев – Славия Прага. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
18.06.2026, 20:12 18
Теннис
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
20.06.2026, 05:32
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
19.06.2026, 09:23
Футзал
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
18.06.2026, 09:17 5
Футбол
Михаил Мудрик отправился в Италию
Михаил Мудрик отправился в Италию
18.06.2026, 11:22 25
Футбол
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
19.06.2026, 08:32 15
Футбол
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
18.06.2026, 14:03
Бокс
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
18.06.2026, 10:43 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем