Тренер Гаити об поражения от Бразилии: «Возможно, мы были немного наивны»
Себастьян Минье отметил разницу в классе команд
Тренер Гаити Себастьян Минье прокомментировал поражение от сборной Бразилии (0:3) во втором туре группового этапа чемпионата мира и высказался о вылете команды с турнира.
«Возможно, мы были немного наивны в первых двух голах и после этого все уже было решено. Дальше становилось все сложнее и сложнее с каждой минутой.
К сожалению, сегодня мы играли против Бразилии, и разница была слишком большой. Чтобы хорошо выступать, все должно складываться вместе, и сегодня мы совершили две ошибки.
Игроки Гаити показали, что они заслуживают быть на чемпионате мира. К сожалению, да, мы выбыли. Шотландия проиграла Марокко, поэтому мы не сможем выйти дальше. Но прошло 52 года с момента нашего участия на чемпионате мира. Это то, о чем стоит помнить. Мы будем уважать болельщиков. Я знаю, что игрокам можно доверять. Даже несмотря на большое разочарование и поражение от Бразилии.
Вот и все: они были лучше нас. Мы должны сделать выводы и вернуться сильнее. А через пять дней мы сыграем с Марокко – полуфиналистом прошлого розыгрыша, и должны сделать так, чтобы наши болельщики гордились нами», – подытожил Минье.
Сборная Гаити после поражений от Шотландии (0:1) и Бразилии (0:3) гарантированно финиширует четвертой в группе С и завершит турнир матчем против Марокко, который состоится 25 июня в Атланте и начнется в 1:00 по киевскому времени.
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