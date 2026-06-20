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Чемпионат мира
20 июня 2026, 12:35 | Обновлено 20 июня 2026, 12:36
88
0

Тренер Гаити об поражения от Бразилии: «Возможно, мы были немного наивны»

Себастьян Минье отметил разницу в классе команд

20 июня 2026, 12:35 | Обновлено 20 июня 2026, 12:36
88
0
Тренер Гаити об поражения от Бразилии: «Возможно, мы были немного наивны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Минье
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Тренер Гаити Себастьян Минье прокомментировал поражение от сборной Бразилии (0:3) во втором туре группового этапа чемпионата мира и высказался о вылете команды с турнира.

«Возможно, мы были немного наивны в первых двух голах и после этого все уже было решено. Дальше становилось все сложнее и сложнее с каждой минутой.

К сожалению, сегодня мы играли против Бразилии, и разница была слишком большой. Чтобы хорошо выступать, все должно складываться вместе, и сегодня мы совершили две ошибки.

Игроки Гаити показали, что они заслуживают быть на чемпионате мира. К сожалению, да, мы выбыли. Шотландия проиграла Марокко, поэтому мы не сможем выйти дальше. Но прошло 52 года с момента нашего участия на чемпионате мира. Это то, о чем стоит помнить. Мы будем уважать болельщиков. Я знаю, что игрокам можно доверять. Даже несмотря на большое разочарование и поражение от Бразилии.

Вот и все: они были лучше нас. Мы должны сделать выводы и вернуться сильнее. А через пять дней мы сыграем с Марокко – полуфиналистом прошлого розыгрыша, и должны сделать так, чтобы наши болельщики гордились нами», – подытожил Минье.

Сборная Гаити после поражений от Шотландии (0:1) и Бразилии (0:3) гарантированно финиширует четвертой в группе С и завершит турнир матчем против Марокко, который состоится 25 июня в Атланте и начнется в 1:00 по киевскому времени.

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Иван Чирко Источник: Reuters
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