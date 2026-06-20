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Чемпионат мира
20 июня 2026, 15:01 | Обновлено 20 июня 2026, 15:14
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Звезда сборной Турции: «Как это возможно – 60 ударов и ноль голов?»

Гюлер разочарован выступлением сборной

20 июня 2026, 15:01 | Обновлено 20 июня 2026, 15:14
710
1 Comments
Звезда сборной Турции: «Как это возможно – 60 ударов и ноль голов?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер
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Сборная Турции проиграла два матча на чемпионате мира и покидает турнир, лишившись шансов выйти в плей-офф. За две встречи команда нанесли больше 60 ударов, но не забила ни одного гола.

Лидер сборной Арда Гюлер не понимает, как это возможно.

«Это, конечно, очень стыдно. Мы бы хотели извиниться перед нашими болельщиками. Однако главный момент: как это возможно, что мы не забили ни одного гола. 60 или больше ударов – и ноль голов. Это просто недопустимо. Не знаю, как так вышло», – сказал Гюлер.

Турция проиграла Австалии и Парагваю.

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Арда Гюлер ЧМ-2026 по футболу сборная Турции по футболу
Иван Зинченко Источник: The Touchline
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Комментарии 1
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Мене більше здивувало, що Австралія виглядала досить непогано проти турків, а Парагвай якраз, що навпаки.
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