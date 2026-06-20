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  4. Арда ГЮЛЕР: «Мы очень расстроены, нам стыдно. Просим прощения»
Чемпионат мира
20 июня 2026, 09:48 |
730
0

Арда ГЮЛЕР: «Мы очень расстроены, нам стыдно. Просим прощения»

Арда Гюллер объяснил поражение от сборной Парагвая (0:1)

20 июня 2026, 09:48 |
730
0
Арда ГЮЛЕР: «Мы очень расстроены, нам стыдно. Просим прощения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер
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Лидер национальной сборной Турции Арда Гюлер поделился эмоциями после минимального поражения своей команды (0:1) от сборной Парагвая после которой турки потеряли все шансы на выход в плей-офф ЧМ-2026.

«В течение всей своей карьеры в национальной сборной я буду делать все возможное, чтобы все забыли об этом турнире. Мы играем за большие клубы и должны показать это на поле. Но нам это не удалось, мы не справились. Мы пропустили гол на первых минутах.

На самом деле многое можно сказать, но сейчас в этом нет никакого смысла. Мы очень расстроены, нам стыдно. Просим прощения у всего нашего народа. На следующих турнирах мы сделаем все, что в наших силах. Мы выступаем за большие клубы и должны были доказать это на поле», – сказал Гюллер.

Национальная сборная Турции проваливает ЧМ-2026. Подопечные Венченцо Монтеллы уступили Австралию (0:2) и Парагвай (0:1). В третьем туре Турция сыграет против США.

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Олег Вахоцкий Источник: Fanatik
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