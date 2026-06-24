Стало известно, состоится ли трансфер Владислава Ваната в Вильярреал
«Желтая субмарина» не заинтересована в услугах форварда «Жироны» и сборной Украины
Испанский «Вильярреал» не заинтересован в услугах форварда сборной Украины Владислава Ваната и никогда не рассматривал трансфер футболиста.
По информации источника, представитель Ла Лиги находится в поиске усилений после выхода в Лигу чемпионов, но в шорт-листе «желтой субмарины» нет кандидатуры украинца.
Ванат с высокой вероятностью покинет «Жирону» во время летнего трансферного окна, так как команда не сумела удержаться в элитном дивизионе и вылетела в Сегунду.
Форвард не имеет привлекательных предложений для продолжения карьеры, в то же время каталонцы намерены сохранить в своем составе лучшего бомбардира прошлого сезона.
В составе «Жироны» украинец провел 29 матчей, в которых забил десять мячей и отдал два ассиста. Контракт Ваната истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Николо Скира утверждает, что «Бетис» хочет взять украинца в аренду с правом выкупа
Проблема Криша решена. Кажется