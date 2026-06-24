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Испания
24 июня 2026, 17:51 | Обновлено 24 июня 2026, 18:03
938
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Стало известно, состоится ли трансфер Владислава Ваната в Вильярреал

«Желтая субмарина» не заинтересована в услугах форварда «Жироны» и сборной Украины

24 июня 2026, 17:51 | Обновлено 24 июня 2026, 18:03
938
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Стало известно, состоится ли трансфер Владислава Ваната в Вильярреал
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
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Испанский «Вильярреал» не заинтересован в услугах форварда сборной Украины Владислава Ваната и никогда не рассматривал трансфер футболиста.

По информации источника, представитель Ла Лиги находится в поиске усилений после выхода в Лигу чемпионов, но в шорт-листе «желтой субмарины» нет кандидатуры украинца.

Ванат с высокой вероятностью покинет «Жирону» во время летнего трансферного окна, так как команда не сумела удержаться в элитном дивизионе и вылетела в Сегунду.

Форвард не имеет привлекательных предложений для продолжения карьеры, в то же время каталонцы намерены сохранить в своем составе лучшего бомбардира прошлого сезона.

В составе «Жироны» украинец провел 29 матчей, в которых забил десять мячей и отдал два ассиста. Контракт Ваната истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

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Жирона Владислав Ванат Вильярреал Игорь Бурбас трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
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