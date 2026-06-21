Украина. Премьер лига21 июня 2026, 12:36 | Обновлено 21 июня 2026, 14:09
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ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо нашел новый клуб в Европе
Владислав Наумец официально стал игроком ФК Женис
21 июня 2026, 12:36 | Обновлено 21 июня 2026, 14:09
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Украинский полузащитник Владислав Наумец официально стал игроком ФК Женис (Казахстан). Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Наша новая «девятка», – лаконично говорится в сообщении
Владислав уже успел дебютировать за новый клуб в матче чемпионата Казахстана против ФК Эртис (0:0), выйдя на замену во второй половине встречи.
Совсем недавно Владислав покинул ФК Ордабасы. В Украине футболист выступал за ЛНЗ, Металлист, Минай и Черноморец. Наумец – воспитанник киевского Динамо.
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