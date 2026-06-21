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Украина. Премьер лига
21 июня 2026, 12:36 | Обновлено 21 июня 2026, 14:09
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ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо нашел новый клуб в Европе

Владислав Наумец официально стал игроком ФК Женис

21 июня 2026, 12:36 | Обновлено 21 июня 2026, 14:09
1255
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ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо нашел новый клуб в Европе
Instagram. Владислав Наумец
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Украинский полузащитник Владислав Наумец официально стал игроком ФК Женис (Казахстан). Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Наша новая «девятка», – лаконично говорится в сообщении

Владислав уже успел дебютировать за новый клуб в матче чемпионата Казахстана против ФК Эртис (0:0), выйдя на замену во второй половине встречи.

Совсем недавно Владислав покинул ФК Ордабасы. В Украине футболист выступал за ЛНЗ, Металлист, Минай и Черноморец. Наумец – воспитанник киевского Динамо.

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Владислав Наумец Женис чемпионат Казахстана по футболу Динамо Киев
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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