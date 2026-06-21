ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо нашел новый клуб в Европе

Украинский полузащитник Владислав Наумец официально стал игроком ФК Женис (Казахстан). Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Наша новая «девятка», – лаконично говорится в сообщении

Владислав уже успел дебютировать за новый клуб в матче чемпионата Казахстана против ФК Эртис (0:0), выйдя на замену во второй половине встречи.

Совсем недавно Владислав покинул ФК Ордабасы. В Украине футболист выступал за ЛНЗ, Металлист, Минай и Черноморец. Наумец – воспитанник киевского Динамо.