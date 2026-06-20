Лидер сборной Бразилии взял слово после разгрома Гаити на ЧМ-2026

Лидер национальной сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился эмоциями после победы своей команды над Гаити (3:0) во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

«Как я уже говорил перед матчем против Марокко, я здесь для того чтобы сделать большие вещи вместе со сборной. Когда я в хорошей форме, я могу выкладываться на максимум, помогая голами и результативными передачами. Это то, что я сделал сегодня и надеюсь продолжать в том же духе, чтобы мы смогли стать чемпионами».

Я всегда чувствовал себя как дома (в сборной), но мне никак не удавалось претворить это в реальный результат. Я проводил хорошие матчи, но не забивал, и это в конце концов сильно огорчало, буквально выбивало из колеи.

На чемпионат мира я приехал максимально сфокусированным на том, чтобы выложиться по полной, ведь знал, что это самый лучший момент продемонстрировать свой футбол. В этих двух поединках мне удалось себя хорошо проявить. Конечно, я должен продолжать прогрессировать.

Очень важный момент для нас мы сыграли хорошо и смогли забить голы. Это важно, чтобы обрести уверенность по ходу турнира. Соперник, играющий в три центральных защитника...

Мы считаем, что могли забить больше голов, учитывая количество созданных нами моментов, но это был отличный матч, каждый смог продемонстрировать хорошую игру», – сказал Винисиус.

В третьем туре группового этапа ЧМ 2026 года национальная сборная Бразилии сыграет против команды Шотландии. Матч Шотландия – Бразилия запланирован на четверг, 25 июня. Стартовый свисток раздастся в 1:00 по киевскому времени.