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Чемпионат мира
20 июня 2026, 08:31 |
467
0

Лидер сборной Бразилии взял слово после разгрома Гаити на ЧМ-2026

Винисиус Жуниор поделился эмоциями после победы своей команды над Гаити (3:0)

20 июня 2026, 08:31 |
467
0
Лидер сборной Бразилии взял слово после разгрома Гаити на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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Лидер национальной сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился эмоциями после победы своей команды над Гаити (3:0) во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

«Как я уже говорил перед матчем против Марокко, я здесь для того чтобы сделать большие вещи вместе со сборной. Когда я в хорошей форме, я могу выкладываться на максимум, помогая голами и результативными передачами. Это то, что я сделал сегодня и надеюсь продолжать в том же духе, чтобы мы смогли стать чемпионами».

Я всегда чувствовал себя как дома (в сборной), но мне никак не удавалось претворить это в реальный результат. Я проводил хорошие матчи, но не забивал, и это в конце концов сильно огорчало, буквально выбивало из колеи.

На чемпионат мира я приехал максимально сфокусированным на том, чтобы выложиться по полной, ведь знал, что это самый лучший момент продемонстрировать свой футбол. В этих двух поединках мне удалось себя хорошо проявить. Конечно, я должен продолжать прогрессировать.

Очень важный момент для нас мы сыграли хорошо и смогли забить голы. Это важно, чтобы обрести уверенность по ходу турнира. Соперник, играющий в три центральных защитника...

Мы считаем, что могли забить больше голов, учитывая количество созданных нами моментов, но это был отличный матч, каждый смог продемонстрировать хорошую игру», – сказал Винисиус.

В третьем туре группового этапа ЧМ 2026 года национальная сборная Бразилии сыграет против команды Шотландии. Матч Шотландия – Бразилия запланирован на четверг, 25 июня. Стартовый свисток раздастся в 1:00 по киевскому времени.

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Винисиус Жуниор сборная Бразилии по футболу сборная Гаити по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: UOL Esporte
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