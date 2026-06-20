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  4. ФОТО. Забил быстрый гол. Определен лучший игрок матча Турция – Парагвай
Чемпионат мира
20 июня 2026, 09:17 |
229
0

ФОТО. Забил быстрый гол. Определен лучший игрок матча Турция – Парагвай

Матиас Галарса забил единственный гол в матче 2-го тура ЧМ и принес парагвайцам победу

20 июня 2026, 09:17 |
229
0
ФОТО. Забил быстрый гол. Определен лучший игрок матча Турция – Парагвай
Getty Images/Global Images Ukraine. Матиас Галарса
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20 июня сборная Парагвая одержала минимальную победу над командой Турции в матче 2-го тура группы D чемпионата мира 2026 – 1:0.

Единственный гол на 2-й минуте забил Матиас Галарса. После завершения встречи Галарса был признан лучшим игроком поединка – Матиас получил индивидуальную награду.

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Турция из-за этого поражения потеряла шансы на выход в плей-офф мундиля, не набрав ни одного очка за два тура. У Паргвая три балла и третья позиция.

В последнме туре Парагвай встретится с Австралией, у которой также три пункта. Турция, по прозвищу «лунные звезды», проведет поединок со сборной США – досрочным победителем квартета (шесть очков).

ЧМ-2026. Группа D

Второй тур. 20 июня

Турция – Парагвай – 0:1

Гол: Галарса, 2

Удаление: Альмирон, 45+3 (Парагвай)

ФОТО. Он выбил лунных звезд. Определен лучший игрок матча Турция – Парагвай

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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