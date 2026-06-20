ФОТО. Забил быстрый гол. Определен лучший игрок матча Турция – Парагвай
Матиас Галарса забил единственный гол в матче 2-го тура ЧМ и принес парагвайцам победу
20 июня сборная Парагвая одержала минимальную победу над командой Турции в матче 2-го тура группы D чемпионата мира 2026 – 1:0.
Единственный гол на 2-й минуте забил Матиас Галарса. После завершения встречи Галарса был признан лучшим игроком поединка – Матиас получил индивидуальную награду.
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Турция из-за этого поражения потеряла шансы на выход в плей-офф мундиля, не набрав ни одного очка за два тура. У Паргвая три балла и третья позиция.
В последнме туре Парагвай встретится с Австралией, у которой также три пункта. Турция, по прозвищу «лунные звезды», проведет поединок со сборной США – досрочным победителем квартета (шесть очков).
ЧМ-2026. Группа D
Второй тур. 20 июня
Турция – Парагвай – 0:1
Гол: Галарса, 2
Удаление: Альмирон, 45+3 (Парагвай)
ФОТО. Он выбил лунных звезд. Определен лучший игрок матча Турция – Парагвай
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