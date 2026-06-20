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  4. Анчелотти выступил с заявлением по Неймару. Когда звезда сыграет на ЧМ-2026
Чемпионат мира
20 июня 2026, 07:59 |
733
2

Анчелотти выступил с заявлением по Неймару. Когда звезда сыграет на ЧМ-2026

Карло заявил, что звездный бразилец выйдет на поле против Шотландии

20 июня 2026, 07:59 |
733
2 Comments
Анчелотти выступил с заявлением по Неймару. Когда звезда сыграет на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти
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Главный тренер национальной сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал, когда звездный Неймар сможет сыграть на ЧМ 2026 года. Специалист был достаточно лаконичным, но донес фанатам хорошие новости.

«Да. Неймар будет тренироваться завтра (в субботу, – ред.) индивидуально, а затем, в понедельник, будет с командой и будет готов к матчу против Шотландии», – сказал Анчелотти.

Неймар пропустил стартовые туры ЧМ 2026 из-за травмы. Национальная сборная Бразилии не смогла справиться с Марокко (1:1) и уверенно обыграла сборную Гаити (3:0).

В третьем туре группового этапа ЧМ 2026 года национальная сборная Бразилии сыграет против команды Шотландии. Матч Шотландия – Бразилия запланирован на четверг, 25 июня. Стартовый свисток раздастся в 1:00 по киевскому времени.

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Карло Анчелотти Неймар сборная Бразилии по футболу травма ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Globo Esporte
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Шотландію порвуть 3:0 
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Будет силовая борьба, а Неймар любит "бороться")) увидим во втором тайме, выйдет на пару мин
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