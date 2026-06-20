Анчелотти выступил с заявлением по Неймару. Когда звезда сыграет на ЧМ-2026

Главный тренер национальной сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал, когда звездный Неймар сможет сыграть на ЧМ 2026 года. Специалист был достаточно лаконичным, но донес фанатам хорошие новости.

«Да. Неймар будет тренироваться завтра (в субботу, – ред.) индивидуально, а затем, в понедельник, будет с командой и будет готов к матчу против Шотландии», – сказал Анчелотти.

Неймар пропустил стартовые туры ЧМ 2026 из-за травмы. Национальная сборная Бразилии не смогла справиться с Марокко (1:1) и уверенно обыграла сборную Гаити (3:0).

В третьем туре группового этапа ЧМ 2026 года национальная сборная Бразилии сыграет против команды Шотландии. Матч Шотландия – Бразилия запланирован на четверг, 25 июня. Стартовый свисток раздастся в 1:00 по киевскому времени.