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20 июня 2026, 05:58 | Обновлено 20 июня 2026, 06:07
248
0

ФОТО. Футбольные фанаты нашли «агента Переса» рядом с Ямалем

Ямаль снова взорвал Instagram

20 июня 2026, 05:58 | Обновлено 20 июня 2026, 06:07
248
0
ФОТО. Футбольные фанаты нашли «агента Переса» рядом с Ямалем
Instagram. Ламин Ямаль и Инес Гарсия
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Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль снова стал одной из главных тем для обсуждения в соцсетях.

18-летний футболист опубликовал новую серию фото в Instagram, однако больше всего внимания фанатов привлек кадр, на котором Ямаль позирует вместе со своей девушкой Инес Гарсией.

Снимок быстро разлетелся в соцсети X. В комментариях болельщики сразу начали шутить. Некоторые фанаты писали, что девушка на фото, Инес Гарсия, якобы является «агентом Флорентино Переса» и выполняет секретную миссию.

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Другие пользователи отмечали, что Ямаль «делает шоу и на поле, и за его пределами», а некоторые в шутку сравнивали его с Неймаром из-за внимания к личной жизни.

В то же время часть болельщиков напомнила, что Ямаль остается одним из главных талантов мирового футбола и сейчас должен быть максимально сосредоточен на выступлениях за сборную Испании на ЧМ-2026.

Ламин Ямаль уже давно является одной из самых популярных молодых звезд футбола, поэтому даже обычные фото в Instagram быстро становятся поводом для вирусного обсуждения среди фанатов.

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Максим Лапченко Источник: The Touchline
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