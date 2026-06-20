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  4. ФОТО. Во время матча чемпионата мира 2026 замечен флаг Украины
Чемпионат мира
20 июня 2026, 04:11 |
107
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ФОТО. Во время матча чемпионата мира 2026 замечен флаг Украины

На поединке Шотландии и Марокко в Фоксборо фанаты вывесили украинский флаг

20 июня 2026, 04:11 |
107
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ФОТО. Во время матча чемпионата мира 2026 замечен флаг Украины
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На матче чемпионата мира 2026 был замен флаг Украины.

Во время поединка Шотландии и Марокко, который прошел на стадионе Джиллетт Стэдиум в Фоксбор (Массачусетс, США) и завершился со счетом 1:0 в пользу марокканцев, фанаты вывесили украинский флаг.

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Сборная Украины на ЧМ-2026 не прошла. Сине-желтые проиграли в полуфинале плей-офф европейского отбора команде Швеции со счетом 1:3.

Шотландия и Марокко выступают в квартете С с командами Бразилии и Гаити.

ФОТО. Во время матча чемпионата мира 2026 замечен флаг Украины

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фото флаг Украины ЧМ-2026 по футболу сборная Марокко по футболу сборная Шотландии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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В Бостоні велика діаспора, так що нічого дивного.
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