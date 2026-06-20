На матче чемпионата мира 2026 был замен флаг Украины.

Во время поединка Шотландии и Марокко, который прошел на стадионе Джиллетт Стэдиум в Фоксбор (Массачусетс, США) и завершился со счетом 1:0 в пользу марокканцев, фанаты вывесили украинский флаг.

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Сборная Украины на ЧМ-2026 не прошла. Сине-желтые проиграли в полуфинале плей-офф европейского отбора команде Швеции со счетом 1:3.

Шотландия и Марокко выступают в квартете С с командами Бразилии и Гаити.

ФОТО. Во время матча чемпионата мира 2026 замечен флаг Украины