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Чемпионат мира
20 июня 2026, 03:40 | Обновлено 20 июня 2026, 03:41
95
0

ФОТО. ЧМ-2026: определен лучший игрок матча Шотландия – Марокко

Исмаэль Сайбари забил единственный гол в поединке и получил индивидуальную награду

20 июня 2026, 03:40 | Обновлено 20 июня 2026, 03:41
95
0
ФОТО. ЧМ-2026: определен лучший игрок матча Шотландия – Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаэль Сайбари
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20 июня сборная Марокко переиграла Шотланди со счетом 1:0 в матче 2-го тура группы С чемпионата мира 2026.

Лучшим игроком поединка был признан 25-летний хавбек марокканской команды Исмаэль Сайбари.

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Сайбари забил единственный гол в этой встрече на 2-й минуте и получил индивидуальную награду.

Сборная Марокко за два тура группового этапа набрала 4 очка – на старте мундиаля марокканцы сыграли вничью с Бразилией (1:1). У Шотландии 3 балла благодаря победе над Гаити (1:0).

ЧМ-2026. Группа С

Второй тур. 20 июня

Шотландия – Марокко – 0:1

Гол: Сайбари, 2

ФОТО. ЧМ-2026: определен лучший игрок матча Шотландия – Марокко

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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