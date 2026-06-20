ФОТО. ЧМ-2026: определен лучший игрок матча Шотландия – Марокко
Исмаэль Сайбари забил единственный гол в поединке и получил индивидуальную награду
20 июня сборная Марокко переиграла Шотланди со счетом 1:0 в матче 2-го тура группы С чемпионата мира 2026.
Лучшим игроком поединка был признан 25-летний хавбек марокканской команды Исмаэль Сайбари.
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Сайбари забил единственный гол в этой встрече на 2-й минуте и получил индивидуальную награду.
Сборная Марокко за два тура группового этапа набрала 4 очка – на старте мундиаля марокканцы сыграли вничью с Бразилией (1:1). У Шотландии 3 балла благодаря победе над Гаити (1:0).
ЧМ-2026. Группа С
Второй тур. 20 июня
Шотландия – Марокко – 0:1
Гол: Сайбари, 2
ФОТО. ЧМ-2026: определен лучший игрок матча Шотландия – Марокко
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