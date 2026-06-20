Самые быстрые голы в истории чемпионатов мира. Сайбари и Галарса – вне топа

20 июня игроки сборных Марокко и Парагвая – Исмаэль Сайбари и Матиас Галарса соответственно – отличились быстрыми голами в матчах 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026.

Сайбари поразил ворота команды Шотдандии на 1-й минуте и 10-й секунде, а через 5 часов Галараса забил дальним ударом в поединке против Турции на 1-й минуте и 5-й секунде.

Однако это далеко не самые быстрые голы в истории мундиалей. Кроме того, аж 13 мячей было забито меньше, чем за одну минут после стартового свистка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Рекорд принадлежит Хакану Шукюру, который в 2002 в матче Турции и Южной Кореи за третье место ЧМ забил на 11-й секунде.

Второй самый быстрый гол в истории ЧМ – мяч Вацлава Машека за сборную Чехославкии в 1962 году в ворота Мексики, который он оформил на 15-й секунде. Третья строчка у Эрнста Ленера – немец отличился в игре с Австрией в поединке за бронзу ЧМ-1934 на 24-й сек.

Самые быстрые голы в истории чемпионатов мира:

Хакан Шукюр – 11 секунд, 2002 год Вацлав Машек – 15 секунд, 1962 год Эрнст Ленер – 25 секунд, 1934 год Брайан Робсон – 28 секунд, 1982 год Клинт Демпси – 30 секунд, 2014 год Бернар Лакомб – 31 секунда, 1978 год Арне Нюберг – 35 секунд, 1938 год Эмиль Венант – 35 секунд, 1938 год Флориан Альберт – 50 секунд, 1962 год Адальберт Дешу – 50 секунд, 1930 год Пак Сын Джин – 50 секунд, 1966 год Сельсо Айяла – 52 секунды, 1998 год Матиас Йоргенсен – 55 секунд, 2018 год

Инфографика