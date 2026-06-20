Сборная Марокко быстро вышла вперед в матче 2-го тура группы С чемпионата мира 2026 против Шотландии.

Уже на 2-й минуте встречи счет открыл Исмаэль Сайбари, который поразил ворота шотландцев с передачи Браима Диаса.

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Для Сайбари это второй мяч на текущем ЧМ. В первом туре группового этара Исмаэль отличился в поединке против Бразилии (1:1), а голевую передачу на него тогжа также отдал Диас.

Матч Шотландии и Марокко стартовал 20 июня в 01:00 по Киеву на Джиллетт Стэдиум в Фоксборо.

❗️ ВИДЕО. Сборная Марокко забила в ворота Шотландии уже на 2-й минуте матча ЧМ