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Чемпионат мира
20 июня 2026, 00:26 | Обновлено 20 июня 2026, 00:27
88
0

США впервые за 96 лет одержали две победы подряд на чемпионатах мира

Вспомним, кого американцы побеждали тогда и на этом мундиале

20 июня 2026, 00:26 | Обновлено 20 июня 2026, 00:27
88
0
США впервые за 96 лет одержали две победы подряд на чемпионатах мира
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Сборная США во второй раз в своей истории одержала две победы подряд на чемпионатах мира.

После победы над Парагваем в первом туре (4:1), американцы во втором матче на ЧМ-2026 одолели Австралию со счетом 2:0.

Последний раз США побеждали дважды подряд на мундиалях 96 лет назад, на чемпионате мира 1930 года.

Тогда на первом в истории чемпионате мира американцы победили Бельгию (3:0) и Парагвай (3:0).

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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