США впервые за 96 лет одержали две победы подряд на чемпионатах мира
Вспомним, кого американцы побеждали тогда и на этом мундиале
Сборная США во второй раз в своей истории одержала две победы подряд на чемпионатах мира.
После победы над Парагваем в первом туре (4:1), американцы во втором матче на ЧМ-2026 одолели Австралию со счетом 2:0.
Последний раз США побеждали дважды подряд на мундиалях 96 лет назад, на чемпионате мира 1930 года.
Тогда на первом в истории чемпионате мира американцы победили Бельгию (3:0) и Парагвай (3:0).
The USA have won back-to-back games at a World Cup for the first time since 1930.— Squawka (@Squawka) June 19, 2026
Putting on a show on home soil. 🇺🇸#FIFAWorldCup pic.twitter.com/hGqYIUcJXT
2 - The #USMNT has won two straight FIFA World Cup matches for the second time and the first since their first two all-time matches in the competition in 1930.— OptaJack⚽️ (@OptaJack) June 19, 2026
Dream. pic.twitter.com/3sIuCFVyBF
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