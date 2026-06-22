Реал перепишет историю и купит суперзвезду за 220 миллионов евро

Мадридский «Реал» готовит один из самых громких трансферов в истории футбола.

Журналистка Сусана Гваш заявила, что настоящим «галактическим» приобретением президента клуба Флорентино Переса является лидер «Баварии» Майкл Олисе.

«История с Альваресом была просто отвлекающим маневром. Настоящую бомбу клуб взорвет, подписав Майкла Олисе, и речь здесь идет о сумме около 220 миллионов», — отметила журналистка.

В прошлом сезоне француз провел 52 матча, в которых забил 22 гола и сделал 31 результативную передачу.