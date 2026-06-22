Испания22 июня 2026, 02:32 |
508
0
Реал перепишет историю и купит суперзвезду за 220 миллионов евро
В клуб может перейти Олисе
22 июня 2026, 02:32 |
508
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Мадридский «Реал» готовит один из самых громких трансферов в истории футбола.
Журналистка Сусана Гваш заявила, что настоящим «галактическим» приобретением президента клуба Флорентино Переса является лидер «Баварии» Майкл Олисе.
«История с Альваресом была просто отвлекающим маневром. Настоящую бомбу клуб взорвет, подписав Майкла Олисе, и речь здесь идет о сумме около 220 миллионов», — отметила журналистка.
В прошлом сезоне француз провел 52 матча, в которых забил 22 гола и сделал 31 результативную передачу.
Читайте также:Реал забирает второго игрока Челси. Сделка уже близко
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 июня 2026, 09:12 31
Команду пополнит нигерийский нападающий
Другие виды | 21 июня 2026, 16:35 3
Этап Континентального тура в легкой атлетике состоялся в Хенгело
Футбол | 21.06.2026, 09:01
Футбол | 22.06.2026, 01:14
Бокс | 21.06.2026, 22:22
Комментарии 0
Популярные новости
20.06.2026, 19:41 5
20.06.2026, 08:55 5
20.06.2026, 09:27 9
20.06.2026, 23:15 4
20.06.2026, 19:48 36
20.06.2026, 23:59 2
21.06.2026, 10:05 21
20.06.2026, 10:35 2