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  4. Нейтрал едет домой. Стали известны полуфинальные пары на ATP 500 в Галле
ATP
20 июня 2026, 00:35 | Обновлено 20 июня 2026, 00:36
93
0

Нейтрал едет домой. Стали известны полуфинальные пары на ATP 500 в Галле

Альтмайер выбил Медведева, Тиафо обыграл Оже-Альяссима

20 июня 2026, 00:35 | Обновлено 20 июня 2026, 00:36
93
0
Нейтрал едет домой. Стали известны полуфинальные пары на ATP 500 в Галле
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев
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19 июня завершились четвертьфинальные поединки на травяном турнире ATP 500 в Галле и стали известны все полуфинальные пары.

Немецкий теннисист Даниэль Альтмайер (ATP 81) сенсационно выбил нейтрального теннисиста, прошлогоднего финалиста Даниила Медведева (ATP 7) в трех сетах – 6:4, 6:7 (6:8), 6:4.

Даниэль одержал восьмую победу над игроком топ-10 и первую на травяном покрытии. Альтмайер, одолев Медведева вышел в крупнейший полуфинал в карьере.

В полуфинале немец сыграет с американским теннисистом Фрэнсис Тиафо (ATP 26), который одолел второго сеяного, представителя Канады Феликса Оже-Альяссима (ATP 4) в трехсетовом поединке – 3:6, 6:3. 7:6 (14:12).

В третьей партии американец ушел с трех матчболов на тай-брейке.

Ранее завершились поединки 1/4 финала в верхней части сетки.

Третий номер рейтинга ATP Александр Зверев обыграл бельгийца Рафаэля Коллиньона (ATP 51) в двух сетах.

Американец Тейлор Фритц (ATP 9) одолел соотечественника Бена Шелтона (ATP 5) на трех тай-брейках.

ATP 500 Галле. Трава, 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Рафаэль Коллиньон – 7:6 (12:10), 7:6 (7:2)

Бен Шелтон [3] – Тейлор Фритц [5] – 7:6 (7:5), 6:7 (8:10), 6:7 (3:7)

Нижняя часть сетки

Даниэль Альтмайер [WC] – Даниил Медведев [7] – 6:4, 6:7 (6:8), 6:4

Фрэнсис Тиафо Феликс Оже-Альяссим [2] – 3:6, 6:3. 7:6 (14:12)

ATP 500 Галле. Трава, 1/2 финала

Александр Зверев [1] – Тейлор Фритц [5]

Даниэль Альтмайер [WC] – Фрэнсис Тиафо

Видеообзор четвертьфинальных поединков

Инфографика

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Даниэль Альтмайер Фрэнсис Тиафо Александр Зверев Рафаэль Коллиньон Бен Шелтон Тейлор Фритц Даниил Медведев Феликс Оже-Альяссим ATP Галле
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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