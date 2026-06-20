Нейтрал едет домой. Стали известны полуфинальные пары на ATP 500 в Галле
Альтмайер выбил Медведева, Тиафо обыграл Оже-Альяссима
19 июня завершились четвертьфинальные поединки на травяном турнире ATP 500 в Галле и стали известны все полуфинальные пары.
Немецкий теннисист Даниэль Альтмайер (ATP 81) сенсационно выбил нейтрального теннисиста, прошлогоднего финалиста Даниила Медведева (ATP 7) в трех сетах – 6:4, 6:7 (6:8), 6:4.
Даниэль одержал восьмую победу над игроком топ-10 и первую на травяном покрытии. Альтмайер, одолев Медведева вышел в крупнейший полуфинал в карьере.
В полуфинале немец сыграет с американским теннисистом Фрэнсис Тиафо (ATP 26), который одолел второго сеяного, представителя Канады Феликса Оже-Альяссима (ATP 4) в трехсетовом поединке – 3:6, 6:3. 7:6 (14:12).
В третьей партии американец ушел с трех матчболов на тай-брейке.
Ранее завершились поединки 1/4 финала в верхней части сетки.
Третий номер рейтинга ATP Александр Зверев обыграл бельгийца Рафаэля Коллиньона (ATP 51) в двух сетах.
Американец Тейлор Фритц (ATP 9) одолел соотечественника Бена Шелтона (ATP 5) на трех тай-брейках.
ATP 500 Галле. Трава, 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Александр Зверев [1] – Рафаэль Коллиньон – 7:6 (12:10), 7:6 (7:2)
Бен Шелтон [3] – Тейлор Фритц [5] – 7:6 (7:5), 6:7 (8:10), 6:7 (3:7)
Нижняя часть сетки
Даниэль Альтмайер [WC] – Даниил Медведев [7] – 6:4, 6:7 (6:8), 6:4
Фрэнсис Тиафо – Феликс Оже-Альяссим [2] – 3:6, 6:3. 7:6 (14:12)
ATP 500 Галле. Трава, 1/2 финала
Александр Зверев [1] – Тейлор Фритц [5]
Даниэль Альтмайер [WC] – Фрэнсис Тиафо
Видеообзор четвертьфинальных поединков
Инфографика
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