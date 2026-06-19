Хочет яркой игры. Тренер Японии высказался об историческом матче с Тунисом

Главный тренер сборной Японии Хадзиме Мориясу поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира против Туниса, который станет 1000-м в истории турнира.

Японцы стартовали на мундиале с яркой ничьей в матче с Нидерландами (2:2), а Тунис потерпел разгромное поражение от Швеции (1:5), после чего сменил главного тренера.

«Нидерланды сыграли очень хорошо, и наша команда также, но мы не полностью довольны. Поэтому перед матчем с Тунисом, я считаю, все убеждены, что нам нужно победить.

Я уверен, что команда уже другая, чем та, что играла против Швеции. Новый главный тренер безусловно повышает уровень мотивации игроков. У них действительно надежная оборона, и они ищут пространство у соперника, чтобы создавать голевые моменты», – сказал Мориясу.

Первый матч Японии прошел в Далласе, где Хадзиме отметил работу кондиционирования воздуха на стадионе, но в Монтеррее (Мексика) будут совсем другие условия.

«Здесь среда совсем другая. Здесь жарче. И для игроков это будет более сложное испытание», – сказал он, добавив, что команда заранее подготовилась к погодным условиям.

Матч в субботу также будет иметь историческое значение – Япония и Тунис проведут 1000-й матч в истории чемпионатов мира.

«Мы хотим сделать так, чтобы это была яркая игра, достойная быть 1000-й в истории чемпионатов мира», – отметил тренер.

Также наставника спросили о японской традиции, когда болельщики и игроки убирают стадионы и раздевалки, что привлекло мировое внимание на крупных турнирах.

«Многие японцы считают, что нужно оставлять место в лучшем состоянии, чем оно было до них», – сказал он. «Всегда помогать друг другу, делать что-то вместе – это то, что характерно для японцев».

Матч между сборными Японии и Туниса состоится 21 июня в Монтеррее и начнется в 7:00 по киевскому времени.