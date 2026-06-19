ВИДЕО. Как сборная США отправила Австралию в нокдаун перед перерывом
Фримен удвоил преимущество американцев
Сборная США уверенно провела первый тайм матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Австралии и ушла на перерыв с комфортным преимуществом.
Второй гол в матче американцы забили в конце первой половины игры. На 44-й минуте Алекс Фримен удачно завершил атаку своей команды и увеличил счёт до 2:0.
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Ранее хозяева вышли вперед благодаря автоголу защитника австралийцев Кэмерона Бургесса, который на 11-й минуте отправил мяч в собственные ворота.
Матч проходит на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, а обслуживает встречу немецкий арбитр Феликс Цвайер.
Напомним, в стартовом туре американцы разгромили Парагвай со счётом 4:1, тогда как Австралия праздновала победу над Турцией — 2:0.
ВИДЕО. Как сборная США отправила Австралию в нокдаун перед перерывом
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