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Чемпионат мира
19 июня 2026, 22:53 | Обновлено 19 июня 2026, 23:03
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0

ВИДЕО. Как сборная США отправила Австралию в нокдаун перед перерывом

Фримен удвоил преимущество американцев

19 июня 2026, 22:53 | Обновлено 19 июня 2026, 23:03
140
0
ВИДЕО. Как сборная США отправила Австралию в нокдаун перед перерывом
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная США уверенно провела первый тайм матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Австралии и ушла на перерыв с комфортным преимуществом.

Второй гол в матче американцы забили в конце первой половины игры. На 44-й минуте Алекс Фримен удачно завершил атаку своей команды и увеличил счёт до 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее хозяева вышли вперед благодаря автоголу защитника австралийцев Кэмерона Бургесса, который на 11-й минуте отправил мяч в собственные ворота.

Матч проходит на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, а обслуживает встречу немецкий арбитр Феликс Цвайер.

Напомним, в стартовом туре американцы разгромили Парагвай со счётом 4:1, тогда как Австралия праздновала победу над Турцией — 2:0.

ВИДЕО. Как сборная США отправила Австралию в нокдаун перед перерывом

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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