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  4. Игрок Канады успешно перенес операцию после жуткой травмы в матче ЧМ
Чемпионат мира
19 июня 2026, 22:50 |
680
0

Игрок Канады успешно перенес операцию после жуткой травмы в матче ЧМ

Исмаэль Коне в ближайшие дни начнет реабилитацию

19 июня 2026, 22:50 |
680
0
Игрок Канады успешно перенес операцию после жуткой травмы в матче ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаэль Коне
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Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне успешно перенес операцию по восстановлению перелома левой ноги, который он получил во время исторической победы Канады над Катаром (6:0) во втором туре группового этапа чемпионата мира.

24-летний футболист был госпитализирован после нарушения правил со стороны полузащитника Катара Асима Мадибо на 51-й минуте матча в Ванкувере.

«Вчера вечером Исмаэль Коне успешно перенес операцию по восстановлению перелома ноги», – говорится в заявлении Canada Soccer. «Ожидается, что он полностью восстановится, но пропустит оставшуюся часть чемпионата мира».

«Когда мы добрались до него, ему уже дали лекарства, чтобы немного облегчить боль», – сказал главный тренер сборной Канады Джесси Марш. «Он уже готовился к операции. Но он был в хорошем настроении и настаивал, что все будет в порядке».

«Операция длилась примерно полтора часа, работали три хирурга. Думаю, они увидели эпизод по телевизору и сразу поняли серьезность ситуации, поэтому привлекли лучших специалистов. Когда он прибыл, они уже были готовы. Мы координировали все с медицинской командой, и они подтвердили, что операция – лучший вариант. Судя по всему, он в надежных руках, и все прошло хорошо», – добавил Марш.

Клуб Коне, итальянский «Сассуоло», также сообщил: «Операция по восстановлению перелома левой ноги прошла успешно. Игрок начнет программу реабилитации в ближайшие дни. Весь клуб желает Исмаэлю скорейшего выздоровления».

Коне выходил в стартовом составе в обоих матчах группового этапа. Из-за регламента турнира тренер Джесси Марш не сможет дозаявить кого-либо на замену Исмаэлю.

После двух туров сборная Канады занимает первое место в группе, имея в активе четыре очка, набранные в матчах с Боснией и Герцеговиной (1:1) и Катаром (6:0).

В третьем туре «красные» сыграют со сборной Швейцарии, которая также имеет четыре очка, но уступает канадцам первое место по разнице голов (+3 против +6). Игра пройдет в Ванкувере 24 июня и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Иван Чирко Источник: The Athletic
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