Эксперт: «Роналду гонится за Месси? Он никогда не станет Месси»
Джей Ботройд назвал главные проблемы Криштиану Роналду
Криштиану Роналду подвергся критике после ничьей Португалии с ДР Конго в первом матче чемпионата мира 2026 года. Бывший нападающий сборной Англии Джей Ботройд заявил, что опытный форвард становится обузой для команды, в то время как тренер Роберто Мартинес продолжает поддерживать своего капитана, несмотря на растущее внимание к нему.
«Честно говоря, я думаю, что если Роналду командный игрок, ему следует сбавить обороты и понять, что он должен быть футболистом, выходящим на замену и оказывающим влияние на игру», – сказал Ботройд. «Он когда-нибудь это сделает? Нет, я так не думаю. И в этом вся суть».
«Я смотрю на Роналду и… сегодня меня возненавидят преданные фанаты Роналду, но кажется, что все внимание сосредоточено на нем, да? Знаете, он постоянно гонится за Месси», – добавил он. «Он никогда не станет Месси, но то, что он сделал за свою карьеру, он использовал по максимуму… Но сейчас он становится скорее обузой для Португалии, чем помощью, и я думаю, что именно в этом Мартинес ошибается».
Португалия начала чемпионат мира с ничьей с ДР Конго (1:1).
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