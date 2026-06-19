Звезда Динамо поддержала Роналду: хочет его победы на ЧМ-2026
Матвей Пономаренко персонально болеет за Криштиану Роналду
Форвард «Динамо» Матвей Пономаренко желает победы на чемпионате мира сборной Португалии.
«На чемпионате мира болею за сборную Португалии. Мне импонирует как стиль ее игры, так и самая команда», – заявил Пономаренко. «Особенно хотелось бы, чтобы Криштиану Роналду смог выиграть чемпионат мира и завершить карьеру, имея в своем наследии все самые престижные футбольные трофеи.
«Если говорить о возможной сенсации турнира, то, пожалуй, не буду оригинальным и назову сборную Норвегии. У этой команды хороший состав и достаточно потенциала, чтобы приятно удивить. Германия или Англия, по моему мнению, могут стать разочарованием чемпионата. На предыдущих мундиалях они не всегда оправдывали ожидания, хотя традиционно входят в число фаворитов, и от них всегда ждут высоких результатов. В общем, многие сборные могут не оправдать надежд своих болельщиков. Хороший пример – Италия, которая вообще не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года», – сказал игрок.
«Отдельно планирую посмотреть матч между Узбекистаном и Португалией. В составе узбекистанской сборной выступает Абдукодир Хусанов, поэтому будет интересно понаблюдать за его игрой на таком уровне», – добавил форвард «Динамо».
Криштиану Роналду в отличие от других топ-игроков ЧМ-2026 выглядел очень неубедительно в матче с ДР Конго (1:1).
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