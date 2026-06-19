Звезда Динамо поддержала Роналду: хочет его победы на ЧМ-2026

Форвард «Динамо» Матвей Пономаренко желает победы на чемпионате мира сборной Португалии.

«На чемпионате мира болею за сборную Португалии. Мне импонирует как стиль ее игры, так и самая команда», – заявил Пономаренко. «Особенно хотелось бы, чтобы Криштиану Роналду смог выиграть чемпионат мира и завершить карьеру, имея в своем наследии все самые престижные футбольные трофеи.

«Если говорить о возможной сенсации турнира, то, пожалуй, не буду оригинальным и назову сборную Норвегии. У этой команды хороший состав и достаточно потенциала, чтобы приятно удивить. Германия или Англия, по моему мнению, могут стать разочарованием чемпионата. На предыдущих мундиалях они не всегда оправдывали ожидания, хотя традиционно входят в число фаворитов, и от них всегда ждут высоких результатов. В общем, многие сборные могут не оправдать надежд своих болельщиков. Хороший пример – Италия, которая вообще не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года», – сказал игрок.

«Отдельно планирую посмотреть матч между Узбекистаном и Португалией. В составе узбекистанской сборной выступает Абдукодир Хусанов, поэтому будет интересно понаблюдать за его игрой на таком уровне», – добавил форвард «Динамо».

Криштиану Роналду в отличие от других топ-игроков ЧМ-2026 выглядел очень неубедительно в матче с ДР Конго (1:1).