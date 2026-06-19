Премьер-министр Канады отреагировал на дебютную победу сборной на ЧМ

Премьер-министр Канады Марк Карни посетил раздевалку национальной команды после того, как она одержала первую в истории победу на чемпионате мира, и похвалил игроков за характер, который они проявили после травмы Исмаэля Коне.

«Позвольте начать с того, чтобы признать то, что вы все сейчас чувствуете, и то, что чувствует страна – ужасную травму Исмаэля… и именно в такие моменты видно характер настоящей команды.

[Коне] аплодирует болельщикам, выходя с поля, он жмет руки катарцам. Салиба выходит, подходит, забивает. Вы держите его футболку и празднуете вокруг этого, сохраняете спокойствие.

Вы показали уровень характера, которого многие не достигают за всю жизнь, и показали это тогда, когда на вас смотрит вся страна и значительная часть мира… Я не могу не гордиться вами как канадец. От имени всех канадцев хочу поблагодарить вас за все, что вы сделали, чтобы добраться сюда», – сказал Карни.