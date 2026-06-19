Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рекорды и достижения, произошедшие в матче Канада – Катар на ЧМ-2026
Чемпионат мира
19 июня 2026, 11:31 |
52
0

Рекорды и достижения, произошедшие в матче Канада – Катар на ЧМ-2026

Поединок по разным аспектам вошел в историю мировых первенств

19 июня 2026, 11:31 |
52
0
Рекорды и достижения, произошедшие в матче Канада – Катар на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Поединок второго тура ЧМ-2026 между сборными Канады и Катара запомнился интересными статистическими и историческими фактами.

Джонатан Дэвид стал первым игроком Ювентуса со времен Паоло Росси (1982, против Бразилии), отличившимся хет-триком в матче чемпионата мира.

Также канадский нападающий стал первым со времен Джеффа Херста (Англия, 1966), кому удалось оформить хет-трик за страну-хозяина мирового первенства.

Хулен Лопетеги установил антирекорд среди испанских тренеров, потерпев наибольшее поражение на мундиалях (0:6).

Канада установила рекорд чемпионатов мира по количеству прикосновений к мячу в штрафной соперников – 97, что стало на 26 больше предыдущего достижения (71, Германия против Коста-Рики, 2022).

Катар стал первой азиатской сборной, которая в одном матче ЧМ заработала два удаления.

По теме:
Дэвид стал автором 56-го хет-трика на чемпионатах мира
В матче Швейцария – Босния 4 мяча забили игроки, вышедшие на замену
Жоан Манзамби забил исторический мяч на мундиале
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика сборная Канады по футболу сборная Катара по футболу Джонатан Дэвид Хулен Лопетеги
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Футбол | 19 июня 2026, 09:16 4
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо

Летом команду должен покинуть Диалло

Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
Футбол | 19 июня 2026, 11:01 0
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо

Житомирский клуб приобретет вингера Максима Брагару, который играл на правах аренды

Михаил Мудрик отправился в Италию
Футбол | 18.06.2026, 11:22
Михаил Мудрик отправился в Италию
Михаил Мудрик отправился в Италию
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко подписал контракт с клубом УПЛ
Футбол | 18.06.2026, 12:49
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко подписал контракт с клубом УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко подписал контракт с клубом УПЛ
ФОТО. К Довбику обратились украинцы из-за собаки его родителей
Футбол | 19.06.2026, 03:08
ФОТО. К Довбику обратились украинцы из-за собаки его родителей
ФОТО. К Довбику обратились украинцы из-за собаки его родителей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
18.06.2026, 07:02 9
Футбол
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
18.06.2026, 10:43
Футбол
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
17.06.2026, 15:23 119
Футбол
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
18.06.2026, 09:13 2
Бокс
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
18.06.2026, 06:59 7
Бокс
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
18.06.2026, 14:03
Бокс
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
18.06.2026, 20:12 17
Теннис
Милевский назвал фаворитов ЧМ 2026: «Я хочу увидеть его в финале»
Милевский назвал фаворитов ЧМ 2026: «Я хочу увидеть его в финале»
18.06.2026, 16:52 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем