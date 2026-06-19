Рекорды и достижения, произошедшие в матче Канада – Катар на ЧМ-2026
Поединок по разным аспектам вошел в историю мировых первенств
Поединок второго тура ЧМ-2026 между сборными Канады и Катара запомнился интересными статистическими и историческими фактами.
Джонатан Дэвид стал первым игроком Ювентуса со времен Паоло Росси (1982, против Бразилии), отличившимся хет-триком в матче чемпионата мира.
Также канадский нападающий стал первым со времен Джеффа Херста (Англия, 1966), кому удалось оформить хет-трик за страну-хозяина мирового первенства.
Хулен Лопетеги установил антирекорд среди испанских тренеров, потерпев наибольшее поражение на мундиалях (0:6).
Канада установила рекорд чемпионатов мира по количеству прикосновений к мячу в штрафной соперников – 97, что стало на 26 больше предыдущего достижения (71, Германия против Коста-Рики, 2022).
Катар стал первой азиатской сборной, которая в одном матче ЧМ заработала два удаления.
3 - Jonathan David (Canadá) tornou-se o primeiro jogador da Juventus a anotar três gols em uma partida de Copa do Mundo desde Paolo Rossi (Itália) em 1982 contra o Brasil.— OptaJoao (@OptaJoao) June 19, 2026
Amargo. pic.twitter.com/uGdFgYHL5s
6-0 - Julen Lopetegui 🇪🇸 se ha convertido en el entrenador español de toda la historia de la @fifaworldcup_es en sufrir la mayor derrota en contra tras la goleada de Canadá a Qatar por 6-0. Set.#mundialdefútbol2026 pic.twitter.com/AUQP5pYRDt— OptaJose (@OptaJose) June 19, 2026
97 - Canada made 97 touches in the attacking box against Qatar, 26 more than any other team in a FIFA World Cup match on record (since 1966 - Germany 71 vs. Costa Rica in 2022).— OptaJack⚽️ (@OptaJack) June 19, 2026
Overwhelming. pic.twitter.com/sG0es9H3oz
2 - Qatar 🇶🇦 se ha convertido en la primera selección asiática de la historia en sufrir dos tarjetas rojas🟥🟥 en un partido del @fifaworldcup_es— OptaJose (@OptaJose) June 18, 2026
Tercer equipo desde 1966 que ha recibido dos expulsiones 🟥🟥 en la primera hora de encuentro de un partido de Mundial tras Estados… https://t.co/BqDuOU5Vz0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Летом команду должен покинуть Диалло
Житомирский клуб приобретет вингера Максима Брагару, который играл на правах аренды