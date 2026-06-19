Кайседо станет новичком Барселоны
Хосуэ Кайседо переезжает в Испанию
«Барселона» договорилась о переходе левого полузащитника «ЛДУ Кито» из Эквадора. 18-летний Хосуэ Кайседо будет арендован с опцией выкупа контракта примерно за 2,5 млн евро.
В текущем сезоне Кайседо не отметился результативными действиями за свой клуб. Предполагается, что он начнет карьеру в Испании во второй команде «Барселоны».
Ранее «сине-гранатовые» подписали Энтони Гордона из «Ньюкасла» за 80 млн евро и активно пытаются заполучить форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса.
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