Вратарь сборной Кабо-Верде: «Мы не должны ставить себе границы»

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья, который стал звездой соцсетей после ничьей с Испанией (0:0), перед игрой с Уругваем больше говорил о футболе, чем о своей новой популярности, и сказал, что он и вся команда быстро переключились на следующую встречу.

«Мы просто думаем, что можем сделать что-то большое и, возможно, взять у них очки. Самое главное – мы здесь, чтобы соревноваться. Мы не должны ставить себе границы, даже несмотря на то, что мы из маленькой страны», – сказал Возинья.

Матч между сборными Уругвая и Кабо-Верде, которые после первого тура имеют по одному очку в турнирной таблице, состоится 22 июня в Гвадалахаре и начнётся в 01:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что правительство США работает над тем, чтобы мать игрока сборной Кабо-Верде приехала на ЧМ.