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Чемпионат мира
19 июня 2026, 20:58 |
260
0

Известны стартовые составы на матч ЧМ-2026 США – Австралия

Встреча начнётся в 22:00

19 июня 2026, 20:58 |
260
0
Известны стартовые составы на матч ЧМ-2026 США – Австралия
Коллаж Sport.ua
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В четверг, 19 июня, сборные США и Австралии проведут матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2026.

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Матч состоится на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Тренеры обеих команд определили стартовые составы на эту встречу.

США: Фриз, Фримен, Ричардс, Рим, Э. Робинсон, Дест, Маккенни, Адамс, Тилльман, Балогун, Пепи.

Австралия: Бич, Итальяно, Чиркати, Суттар, Бургесс, Бос, О'Нил, Окон-Энгстлер, Туре, Леки, Велупиллай.

После первых туров обе команды имеют в своём активе по три очка. Американцы уверенно обыграли Парагвай (4:1), а австралийцы сенсационно победили Турцию (2:0).

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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