Известны стартовые составы на матч ЧМ-2026 США – Австралия

В четверг, 19 июня, сборные США и Австралии проведут матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч состоится на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Тренеры обеих команд определили стартовые составы на эту встречу.

США: Фриз, Фримен, Ричардс, Рим, Э. Робинсон, Дест, Маккенни, Адамс, Тилльман, Балогун, Пепи.

Австралия: Бич, Итальяно, Чиркати, Суттар, Бургесс, Бос, О'Нил, Окон-Энгстлер, Туре, Леки, Велупиллай.

После первых туров обе команды имеют в своём активе по три очка. Американцы уверенно обыграли Парагвай (4:1), а австралийцы сенсационно победили Турцию (2:0).