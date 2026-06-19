Известны стартовые составы на матч ЧМ-2026 США – Австралия
Встреча начнётся в 22:00
В четверг, 19 июня, сборные США и Австралии проведут матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2026.
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Матч состоится на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Тренеры обеих команд определили стартовые составы на эту встречу.
США: Фриз, Фримен, Ричардс, Рим, Э. Робинсон, Дест, Маккенни, Адамс, Тилльман, Балогун, Пепи.
Австралия: Бич, Итальяно, Чиркати, Суттар, Бургесс, Бос, О'Нил, Окон-Энгстлер, Туре, Леки, Велупиллай.
После первых туров обе команды имеют в своём активе по три очка. Американцы уверенно обыграли Парагвай (4:1), а австралийцы сенсационно победили Турцию (2:0).
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