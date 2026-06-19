КЕЙН: «Это был один из моих любимых моментов в футболке сборной Англии»
Гарри отметил поддержку болельщиков
Капитан сборной Англии Гарри Кейн заявил, что одним из самых ярких моментов в его карьере стала поддержка болельщиков после победы над Хорватией со счетом 4:2 на чемпионате мира, когда трибуны исполняли песню группы Oasis «Wonderwall».
«Это был один из моих любимых моментов в футболке сборной Англии, особенно на крупном турнире».
«Мы знаем, насколько эмоциональная связь между игроками и фанатами для них важна. Когда мы пели «Wonderwall» на стадионе – все знали слова – это было действительно особенным», – отметил Кейн.
В матче с Хорватией Кейн сравнялся по количеству матчей за сборную с Дэвидом Бекхэмом (115), а также с Гарри Линекером – по количеству голов на чемпионатах мира за национальную команду (10).
Сборная Англии продолжит выступления на групповом этапе чемпионата мира матчем против Ганы в Бостоне. Старт игры запланирован на 23 июня в 23:00 по киевскому времени.
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