КЕЙН: «Это был один из моих любимых моментов в футболке сборной Англии»

Капитан сборной Англии Гарри Кейн заявил, что одним из самых ярких моментов в его карьере стала поддержка болельщиков после победы над Хорватией со счетом 4:2 на чемпионате мира, когда трибуны исполняли песню группы Oasis «Wonderwall».

«Это был один из моих любимых моментов в футболке сборной Англии, особенно на крупном турнире». «Мы знаем, насколько эмоциональная связь между игроками и фанатами для них важна. Когда мы пели «Wonderwall» на стадионе – все знали слова – это было действительно особенным», – отметил Кейн.

В матче с Хорватией Кейн сравнялся по количеству матчей за сборную с Дэвидом Бекхэмом (115), а также с Гарри Линекером – по количеству голов на чемпионатах мира за национальную команду (10).

Сборная Англии продолжит выступления на групповом этапе чемпионата мира матчем против Ганы в Бостоне. Старт игры запланирован на 23 июня в 23:00 по киевскому времени.