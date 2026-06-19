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  4. КЕЙН: «Это был один из моих любимых моментов в футболке сборной Англии»
Англия
19 июня 2026, 20:15 | Обновлено 19 июня 2026, 20:16
239
0

КЕЙН: «Это был один из моих любимых моментов в футболке сборной Англии»

Гарри отметил поддержку болельщиков

19 июня 2026, 20:15 | Обновлено 19 июня 2026, 20:16
239
0
КЕЙН: «Это был один из моих любимых моментов в футболке сборной Англии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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Капитан сборной Англии Гарри Кейн заявил, что одним из самых ярких моментов в его карьере стала поддержка болельщиков после победы над Хорватией со счетом 4:2 на чемпионате мира, когда трибуны исполняли песню группы Oasis «Wonderwall».

«Это был один из моих любимых моментов в футболке сборной Англии, особенно на крупном турнире».

«Мы знаем, насколько эмоциональная связь между игроками и фанатами для них важна. Когда мы пели «Wonderwall» на стадионе – все знали слова – это было действительно особенным», – отметил Кейн.

В матче с Хорватией Кейн сравнялся по количеству матчей за сборную с Дэвидом Бекхэмом (115), а также с Гарри Линекером – по количеству голов на чемпионатах мира за национальную команду (10).

Сборная Англии продолжит выступления на групповом этапе чемпионата мира матчем против Ганы в Бостоне. Старт игры запланирован на 23 июня в 23:00 по киевскому времени.

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Иван Чирко Источник: Reuters
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