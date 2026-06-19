ОФИЦИАЛЬНО. Второй после Мбаппе: топ-бомбардир Ла Лиги сменил клуб
Ведат Мурики перешел из Мальорки в Фенербахче
Турецкий «Фенербахче» официально объявил о подписании контракта с косоварским нападающим испанской «Майорки» Ведатом Мурики.
Отмечается, что 32-летний футболист подписал с клубом Суперлиги контракт на 3 сезона.
По информации СМИ, стамбульский гранд заплатил за игрока 15 миллионов евро.
В сезоне Ла Лиги 2025/26 Ведат Мурики провел 37 матчей, отличившись 23 забитыми голами (второй результат в чемпионате) и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.
Ailemize yeniden hoş geldin Vedat Muriqi 💛💙— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 19, 2026
🔗 https://t.co/RmAt90Y5bC pic.twitter.com/PgKNlCEwIq
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