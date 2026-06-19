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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Второй после Мбаппе: топ-бомбардир Ла Лиги сменил клуб
Испания
19 июня 2026, 19:39 |
680
0

ОФИЦИАЛЬНО. Второй после Мбаппе: топ-бомбардир Ла Лиги сменил клуб

Ведат Мурики перешел из Мальорки в Фенербахче

19 июня 2026, 19:39 |
680
0
ОФИЦИАЛЬНО. Второй после Мбаппе: топ-бомбардир Ла Лиги сменил клуб
ФК Фенербахче
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Турецкий «Фенербахче» официально объявил о подписании контракта с косоварским нападающим испанской «Майорки» Ведатом Мурики.

Отмечается, что 32-летний футболист подписал с клубом Суперлиги контракт на 3 сезона.

По информации СМИ, стамбульский гранд заплатил за игрока 15 миллионов евро.

В сезоне Ла Лиги 2025/26 Ведат Мурики провел 37 матчей, отличившись 23 забитыми голами (второй результат в чемпионате) и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.

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Ведат Мурики Мальорка Фенербахче трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Турции по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Фенербахче
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