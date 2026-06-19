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Испания
19 июня 2026, 22:02 | Обновлено 19 июня 2026, 22:18
1186
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Известный клуб отказался от одной из крупнейших звезд сборной Украины

Цыганков не перейдет в «Трабзонспор»

19 июня 2026, 22:02 | Обновлено 19 июня 2026, 22:18
1186
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Известный клуб отказался от одной из крупнейших звезд сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Турецкий «Трабзонспор» приостановил работу над возможным трансфером вингера сборной Украины Виктора Цыганкова.

По информации турецких СМИ, решение было принято после того, как руководство клуба, в частности президент Эртугрул Доган, получило дополнительную информацию о ходе переговоров, поведении самого Цыганкова и его отношении к трансферу.

По мнению руководства клуба из Трабзона, Виктор тормозил сам процесс переговоров, из-за чего турецкий клуб решил отказаться от идеи подписания украинца.

Напомним, Цыганков перешёл в «Жирону» зимой 2023 года. С тех пор он провёл 119 матчей, забил 20 голов и отдал 23 голевые передачи, став одним из лидеров каталонской команды.

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трансферы Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
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Комментарии 2
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Через те, що Циганков не хотів переходити в Трабзонспор, турки відмовилися від нього.😀
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Как?. Божечки, я форму уже взял. 
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