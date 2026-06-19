Известный клуб отказался от одной из крупнейших звезд сборной Украины

Турецкий «Трабзонспор» приостановил работу над возможным трансфером вингера сборной Украины Виктора Цыганкова.

По информации турецких СМИ, решение было принято после того, как руководство клуба, в частности президент Эртугрул Доган, получило дополнительную информацию о ходе переговоров, поведении самого Цыганкова и его отношении к трансферу.

По мнению руководства клуба из Трабзона, Виктор тормозил сам процесс переговоров, из-за чего турецкий клуб решил отказаться от идеи подписания украинца.

Напомним, Цыганков перешёл в «Жирону» зимой 2023 года. С тех пор он провёл 119 матчей, забил 20 голов и отдал 23 голевые передачи, став одним из лидеров каталонской команды.