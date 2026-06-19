Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков определился с тем, где будет играть
Испания
19 июня 2026, 09:37 | Обновлено 19 июня 2026, 09:39
4765
3

Цыганков определился с тем, где будет играть

Украинец хочет остаться в Ла Лиге, а «Эспаньол» стал главным претендентом на подписание

19 июня 2026, 09:37 | Обновлено 19 июня 2026, 09:39
4765
3 Comments
Цыганков определился с тем, где будет играть
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский вингер Виктор Цыганков может сменить клуб уже этим летом. По информации источника, футболист обратился к руководству «Жироны» с просьбой разрешить ему покинуть команду после вылета во второй дивизион Испании.

Впрочем, каталонский клуб не планирует отпускать одного из своих лидеров по заниженной цене. Ситуацию осложняет тот факт, что «Жироне» принадлежит лишь 50% экономических прав на игрока, тогда как вторая половина остается за киевским «Динамо». Именно поэтому испанцы рассчитывают получить максимальную финансовую выгоду от возможного трансфера.

Контракт Цыганкова с «Жироной» действует до лета 2027 года, что также укрепляет переговорные позиции клуба.

Сообщается, что украинец расставил приоритеты и решил продолжить играть в Примере. Интерес к футболисту уже проявляют несколько клубов, а «Эспаньол» считается фаворитом.

По теме:
Новичок АПЛ близок к тому, чтобы перехватить таланта Гремио у Шахтера
Моуриньо решил переманить в Реал одного из лучших футболистов Бенфики
Звездный игрок сборной Украины попал под серьезное давление фанатов
Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги трансферы Жирона Эспаньол
Дмитрий Олийченко Источник
Оцените материал
(53)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Футбол | 18 июня 2026, 08:58 5
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер

Киевляне пополнили юношеский состав Олифером и Ганиговским

Разгром, два удаления, сломанная нога. Канада разгромила Катар
Футбол | 19 июня 2026, 03:04 9
Разгром, два удаления, сломанная нога. Канада разгромила Катар
Разгром, два удаления, сломанная нога. Канада разгромила Катар

Фестиваль голов и грубой игры в Ванкувере

Знаменитый испанский клуб решил приобрести Довбика для Лиги чемпионов
Футбол | 18.06.2026, 08:43
Знаменитый испанский клуб решил приобрести Довбика для Лиги чемпионов
Знаменитый испанский клуб решил приобрести Довбика для Лиги чемпионов
Михаил Мудрик отправился в Италию
Футбол | 18.06.2026, 11:22
Михаил Мудрик отправился в Италию
Михаил Мудрик отправился в Италию
Жозе Моуриньо выбрал четырех футболистов, которые не нужны Реалу
Футбол | 19.06.2026, 07:41
Жозе Моуриньо выбрал четырех футболистов, которые не нужны Реалу
Жозе Моуриньо выбрал четырех футболистов, которые не нужны Реалу
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А як же величний, відомий, топовий, легендарний Трабзонспор?)
Ответить
+1
Бля.  Він вирішив... смішно читати... куди скажуть туди і піде за баблом... ну прям комедія.. )
Ответить
0
А, що Барселона? Знову фейкові новини! 
Ответить
0
Популярные новости
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
18.06.2026, 14:03
Бокс
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
17.06.2026, 16:06
Футбол
Известный украинский тренер готов возглавить Жирону 
Известный украинский тренер готов возглавить Жирону 
17.06.2026, 10:37 17
Футбол
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
17.06.2026, 10:19 1
Футбол
Узбекистан – Колумбия – 1:3. Феерия Диаса и дебют. Видео голов и обзор
Узбекистан – Колумбия – 1:3. Феерия Диаса и дебют. Видео голов и обзор
18.06.2026, 07:20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
17.06.2026, 09:31 51
Футбол
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
18.06.2026, 09:17 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
17.06.2026, 11:18
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем