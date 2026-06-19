Цыганков определился с тем, где будет играть

Украинский вингер Виктор Цыганков может сменить клуб уже этим летом. По информации источника, футболист обратился к руководству «Жироны» с просьбой разрешить ему покинуть команду после вылета во второй дивизион Испании.

Впрочем, каталонский клуб не планирует отпускать одного из своих лидеров по заниженной цене. Ситуацию осложняет тот факт, что «Жироне» принадлежит лишь 50% экономических прав на игрока, тогда как вторая половина остается за киевским «Динамо». Именно поэтому испанцы рассчитывают получить максимальную финансовую выгоду от возможного трансфера.

Контракт Цыганкова с «Жироной» действует до лета 2027 года, что также укрепляет переговорные позиции клуба.

Сообщается, что украинец расставил приоритеты и решил продолжить играть в Примере. Интерес к футболисту уже проявляют несколько клубов, а «Эспаньол» считается фаворитом.