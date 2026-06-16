Стало известно, перейдет ли Цыганков в Барселону

В Испании начали появляться слухи о возможном переходе Виктора Цыганкова в «Барселону».

По информации источника, представители украинского вингера предложили его кандидатуру «Барселоне». Однако на данный момент каталонский клуб не рассматривает возможность подписания футболиста из «Жироны».

Сообщается, что в «Барселоне» сосредоточены на других трансферных целях. Приоритетом для руководства «блаугранас» является усиление позиции центрального нападающего, поэтому переход украинца пока не входит в число первоочередных задач.

По данным испанских СМИ, «Жирона» официально ссылается на клаусулу футболиста в размере 25 миллионов евро. В то же время в прессе предполагают, что каталонский клуб может согласиться на продажу за сумму от 12 до 15 миллионов.

Напомним, Цыганков перешёл в «Жирону» зимой 2023 года. С тех пор он провёл 119 матчей, забил 20 голов и отдал 23 голевые передачи, став одним из лидеров каталонской команды.