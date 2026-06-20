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Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 04:32 |
1050
0

Гранды УПЛ устроили борьбу за футболиста. Выберет Динамо или Шахтер?

На Виталия Латурнуса претендуют ведущие команды УПЛ

20 июня 2026, 04:32 |
1050
0
Гранды УПЛ устроили борьбу за футболиста. Выберет Динамо или Шахтер?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Латурнус
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Сразу несколько клубов Украинской Премьер-лиги проявляют интерес к молодому игроку казахстанского «Актобе» Виталию Латурнусу.

По эксклюзивной информации источника, за футболистом следят представители грандов украинских клубов, которые рассматривают возможность его подписания уже в ближайшее трансферное окно.

При этом конкуренция за игрока довольно высока – интерес к Латурнусу также проявляют иностранные команды, в частности из ведущих европейских чемпионатов. Это усложняет переговорный процесс и повышает трансферную стоимость потенциального перехода.

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Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
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