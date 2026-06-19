Сделка близка к финалу. Бразилец летит в Сербию на медосмотр для Шахтера

18-летний вингер «Фламенго» Райан Роберту близок к финализации своего перехода в «Шахтер».

Сообщается, что накануне футболист вылетел из Бразилию в Сербию, где в Белграде пройдет медицинское обследование. Если последнее не выявит проблем, то Роберту отправится в Украину на подписание контракта с «Шахтером».

Райан Роберту является воспитанником академии «Фламенго», за первую команду которого провел всего 2 матча. В последнее время футболист был отстранен от работы, так как отказался подписывать новый контракт, что и побудило боссов «стервятников» искать наиболее выгодный вариант с продажей бунтаря.

Ранее сообщалось, что трансфер Роберту обойдется «Шахтеру» примерно в 10 миллионов евро, причем «Фламенго» сохранит за собой часть прав на футболиста.