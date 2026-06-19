Сделка близка к финалу. Бразилец летит в Сербию на медосмотр для Шахтера
Райан Роберту вскоре, если все будет хорошо, станет очередным новобранцем «горняков»
18-летний вингер «Фламенго» Райан Роберту близок к финализации своего перехода в «Шахтер».
Сообщается, что накануне футболист вылетел из Бразилию в Сербию, где в Белграде пройдет медицинское обследование. Если последнее не выявит проблем, то Роберту отправится в Украину на подписание контракта с «Шахтером».
Райан Роберту является воспитанником академии «Фламенго», за первую команду которого провел всего 2 матча. В последнее время футболист был отстранен от работы, так как отказался подписывать новый контракт, что и побудило боссов «стервятников» искать наиболее выгодный вариант с продажей бунтаря.
Ранее сообщалось, что трансфер Роберту обойдется «Шахтеру» примерно в 10 миллионов евро, причем «Фламенго» сохранит за собой часть прав на футболиста.
INFO: o meia Ryan Roberto que tem negociação encaminhada pelo Flamengo ao Shaktar Donestk, viajou na noite desta quinta-feira com destino à Belgrado, na Sérvia. 🇷🇸🔴⚫️— Flazoeiro (@flazoeiro_) June 19, 2026
Ryan Roberto irá realizar exames em Belgrado, na Sérvia, e depois quando for aprovado ele viaja até a Ucrânia… pic.twitter.com/5xSI9xyLd0
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