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Украина. Премьер лига
19 июня 2026, 18:41 |
1373
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Сделка близка к финалу. Бразилец летит в Сербию на медосмотр для Шахтера

Райан Роберту вскоре, если все будет хорошо, станет очередным новобранцем «горняков»

19 июня 2026, 18:41 |
1373
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Сделка близка к финалу. Бразилец летит в Сербию на медосмотр для Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Роберту (слева)
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18-летний вингер «Фламенго» Райан Роберту близок к финализации своего перехода в «Шахтер».

Сообщается, что накануне футболист вылетел из Бразилию в Сербию, где в Белграде пройдет медицинское обследование. Если последнее не выявит проблем, то Роберту отправится в Украину на подписание контракта с «Шахтером».

Райан Роберту является воспитанником академии «Фламенго», за первую команду которого провел всего 2 матча. В последнее время футболист был отстранен от работы, так как отказался подписывать новый контракт, что и побудило боссов «стервятников» искать наиболее выгодный вариант с продажей бунтаря.

Ранее сообщалось, что трансфер Роберту обойдется «Шахтеру» примерно в 10 миллионов евро, причем «Фламенго» сохранит за собой часть прав на футболиста.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Чи не забагато кротівні вугликів? Нащо їм стільки?
Бажаю йому розбитись на підльоті до країни-подружки оркостану
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+4
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