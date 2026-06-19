Сыграет ли против Австралии? Почеттино рассказал о состоянии Пулишича
Кристиан всю неделю тренировался отдельно от команды
Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино заявил, что участие звездного нападающего команды Кристиана Пулишича в матче чемпионата мира против Австралии остается под вопросом из-за травмы.
Состояние 27-летнего вингера вызвало беспокойство еще по ходу матча с Парагваем (4:1), когда он покинул поле после первого тайма из-за повреждения.
Несмотря на первоначальный оптимизм относительно несерьезного характера травмы, Пулишич всю неделю тренировался отдельно от команды.
Почеттино на предматчевой пресс-конференции отметил, что Пулишич «прогрессирует» и чувствует себя «значительно лучше», чем после предыдущей игры, но не подтвердил, будет ли он готов выйти на поле против Австралии.
По словам тренера, окончательное решение примут после консультации тренерского штаба с медицинским персоналом сборной.
«Посмотрим. Если он не будет готов завтра, то будет готов к следующему матчу. Он очень старается, чтобы вернуться», – сказал Почеттино.
Он также отказался называть игроков, которые могут заменить Пулишича в стартовом составе.
Матч второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными США и Австралии состоится 19 июня и начнется в 22:00 по киевскому времени.
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