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  4. Сыграет ли против Австралии? Почеттино рассказал о состоянии Пулишича
Чемпионат мира
19 июня 2026, 18:41 |
105
0

Сыграет ли против Австралии? Почеттино рассказал о состоянии Пулишича

Кристиан всю неделю тренировался отдельно от команды

19 июня 2026, 18:41 |
105
0
Сыграет ли против Австралии? Почеттино рассказал о состоянии Пулишича
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Пулишич
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Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино заявил, что участие звездного нападающего команды Кристиана Пулишича в матче чемпионата мира против Австралии остается под вопросом из-за травмы.

Состояние 27-летнего вингера вызвало беспокойство еще по ходу матча с Парагваем (4:1), когда он покинул поле после первого тайма из-за повреждения.

Несмотря на первоначальный оптимизм относительно несерьезного характера травмы, Пулишич всю неделю тренировался отдельно от команды.

Почеттино на предматчевой пресс-конференции отметил, что Пулишич «прогрессирует» и чувствует себя «значительно лучше», чем после предыдущей игры, но не подтвердил, будет ли он готов выйти на поле против Австралии.

По словам тренера, окончательное решение примут после консультации тренерского штаба с медицинским персоналом сборной.

«Посмотрим. Если он не будет готов завтра, то будет готов к следующему матчу. Он очень старается, чтобы вернуться», – сказал Почеттино.

Он также отказался называть игроков, которые могут заменить Пулишича в стартовом составе.

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными США и Австралии состоится 19 июня и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Маурисио Почеттино Кристиан Пулишич сборная США по футболу сборная Австралии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко Источник: The Athletic
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