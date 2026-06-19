Назар ВОЛОШИН: «Эти игроки способны решить судьбу матча одним эпизодом»
Назар Волошин сделал прогноз на главный турнир лета
Вингер «Динамо» Назар Волошин назвал своих фаворитов чемпионата мира.
«На этом чемпионате мира буду болеть за Бразилию или Францию. «Темная лошадка»? Может быть, приятно удивит Мексика. Это одна из стран-хозяек чемпионата, которая всегда получает мощную поддержку своих болельщиков и способна создать проблемы любому сопернику», – заявил Волошин.
«Среди футболистов, за которыми будет особенно интересно наблюдать, назову Неймара и Килиана Мбаппе. Это игроки, способные решить судьбу матча одним эпизодом и подарить болельщикам яркие эмоции. Что касается тренеров, то каких-то особых предпочтений у меня нет, возможно, только Карло Анчелотти во главе сборной Бразилии, а также Фабио Каннаваро, который работает с Узбекистаном и дебютирует на мундиале», – добавил игрок «Динамо».
Мексика стала первой командой, вышедшей из группы. Французы были сильнее команды Сенегала, а бразильцы не смогли обыграть Марокко на старте чемпионата.
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