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  4. Назар ВОЛОШИН: «Эти игроки способны решить судьбу матча одним эпизодом»
Чемпионат мира
19 июня 2026, 20:33 | Обновлено 19 июня 2026, 20:34
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0

Назар ВОЛОШИН: «Эти игроки способны решить судьбу матча одним эпизодом»

Назар Волошин сделал прогноз на главный турнир лета

19 июня 2026, 20:33 | Обновлено 19 июня 2026, 20:34
270
0
Назар ВОЛОШИН: «Эти игроки способны решить судьбу матча одним эпизодом»
ФК Динамо. Назар Волошин
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Вингер «Динамо» Назар Волошин назвал своих фаворитов чемпионата мира.

«На этом чемпионате мира буду болеть за Бразилию или Францию. «Темная лошадка»? Может быть, приятно удивит Мексика. Это одна из стран-хозяек чемпионата, которая всегда получает мощную поддержку своих болельщиков и способна создать проблемы любому сопернику», – заявил Волошин.

«Среди футболистов, за которыми будет особенно интересно наблюдать, назову Неймара и Килиана Мбаппе. Это игроки, способные решить судьбу матча одним эпизодом и подарить болельщикам яркие эмоции. Что касается тренеров, то каких-то особых предпочтений у меня нет, возможно, только Карло Анчелотти во главе сборной Бразилии, а также Фабио Каннаваро, который работает с Узбекистаном и дебютирует на мундиале», – добавил игрок «Динамо».

Мексика стала первой командой, вышедшей из группы. Французы были сильнее команды Сенегала, а бразильцы не смогли обыграть Марокко на старте чемпионата.

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Руслан Полищук Источник: ФК Динамо Киев
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