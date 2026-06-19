Михайленко назвал фаворита ЧМ-2026 и команду, способную удивить мир

Полузащитник «Динамо» Николай Михайленко отметил двух участников чемпионата мира 2026 года.

«Не могу сказать, что имею какую-то одну сборную, за которую болею больше всего. Если говорить о фаворитах турнира, то, по моему мнению, самые большие шансы на успех у Испании. Эта команда демонстрирует очень качественный футбол и уже долгое время остается среди сильнейших сборных мира», – заявил игрок.

«Что касается возможных сюрпризов, то следует обратить внимание на Марокко. Хотя называть эту команду «темной лошадкой» уже, пожалуй, не совсем корректно. После последних успешных выступлений на международной арене все хорошо знают ее возможности и понимают, что марокканцы способны добиваться высоких результатов», – добавил Михайленко.

На прошлом чемпионате мира команда Марокко заняла четвертое место, а новый турнир начала с ничьей с Бразилией (1:1).