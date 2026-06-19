Атлетико близок к подписанию защитника сборной Испании
Гримальдо согласился переехать в Мадрид
Мадридский «Атлетико» близок к подписанию контракта с 30-летним защитником «Байера» и сборной Испании Алехандро Гримальдо.
Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, испанский клуб договорился с игроком об условиях личного контракта. В настоящее время ведутся переговоры с представителями леверкузенцев о размере компенсации. Ожидается, что «Атлетико» заплатит за контракт футболиста более 10 миллионов евро.
Гримальдо является воспитанником «Барселоны». В составе «Байера» он играет с 2023 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2027 года. В прошлом сезоне левый защитник принял участие в 46 матчах в составе леверкузенцев, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Польский защитник вернулся в киевское «Динамо»
Элина прошла Еву Лис и далее сыграет с Александрой Эалой, которая выбила Елену Рыбакину