Атлетико близок к подписанию защитника сборной Испании

Мадридский «Атлетико» близок к подписанию контракта с 30-летним защитником «Байера» и сборной Испании Алехандро Гримальдо.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, испанский клуб договорился с игроком об условиях личного контракта. В настоящее время ведутся переговоры с представителями леверкузенцев о размере компенсации. Ожидается, что «Атлетико» заплатит за контракт футболиста более 10 миллионов евро.

Гримальдо является воспитанником «Барселоны». В составе «Байера» он играет с 2023 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2027 года. В прошлом сезоне левый защитник принял участие в 46 матчах в составе леверкузенцев, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.