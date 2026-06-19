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Испания
19 июня 2026, 17:56 | Обновлено 19 июня 2026, 18:21
392
0

Атлетико близок к подписанию защитника сборной Испании

Гримальдо согласился переехать в Мадрид

19 июня 2026, 17:56 | Обновлено 19 июня 2026, 18:21
392
0
Атлетико близок к подписанию защитника сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гримальдо
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Мадридский «Атлетико» близок к подписанию контракта с 30-летним защитником «Байера» и сборной Испании Алехандро Гримальдо.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, испанский клуб договорился с игроком об условиях личного контракта. В настоящее время ведутся переговоры с представителями леверкузенцев о размере компенсации. Ожидается, что «Атлетико» заплатит за контракт футболиста более 10 миллионов евро.

Гримальдо является воспитанником «Барселоны». В составе «Байера» он играет с 2023 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2027 года. В прошлом сезоне левый защитник принял участие в 46 матчах в составе леверкузенцев, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.

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Алехандро Гримальдо сборная Испании по футболу Атлетико Мадрид Байер чемпионат Германии по футболу Бундеслига Ла Лига трансферы Фабрицио Романо
Андрей Плыгун Источник: Фабрицио Романо
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