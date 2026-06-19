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  4. Роман БЕЗУС: «По поводу перспектив Бразилии на ЧМ своего мнения не изменил»
Чемпионат мира
19 июня 2026, 17:29 |
363
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Роман БЕЗУС: «По поводу перспектив Бразилии на ЧМ своего мнения не изменил»

Бывший полузащитник сборной Украины дал прогноз на матч Бразилия – Гаити

19 июня 2026, 17:29 |
363
1 Comments
Роман БЕЗУС: «По поводу перспектив Бразилии на ЧМ своего мнения не изменил»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Бразилии
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Завтра, 20 июня в 03:30 по киевскому времени на чемпионате мира начнется матч Бразилия – Гаити, в котором подопечным Карло Анчелотти необходимо побеждать, чтобы не попасть в затруднительное положение по выходу из группы.

Насколько сложным или легким получится поединок пятикратным чемпионов мира против аутсайдера, сайту Sport.ua рассказал бывший полузащитник сборной Украины, наш эксперт на этом турнире Роман Безус.

– Первый матч бразильцев на чемпионате мира оставил двоякие впечатления, – сказал Безус. – В их исполнении в поединке с Марокко мне понравился второй тайм, когда подопечные Карло Анчелотти выглядели более уверенно. При этом нужно учитывать, что и соперник у них был в порядке, с марокканцами многим придется считаться на этом чемпионате мира. Трудно сказать, не хватало ли бразильцам Неймара, но его появления на поле ждет весь мир, по крайней мере, мне так кажется (улыбается).

Впрочем, не в обиду Гаити, но они не должны стать помехой для Бразилии в достижении максимального результата хоть с Неймаром, хоть без него.

Однако я по-прежнему остаюсь при своем мнении относительно перспектив бразильцев на текущем Мундиале. Они не дойдут до полуфинала, во всяком случае, пока я не вижу запаса в игре этой сборной.

Что касается прогноза на предстоящую встречу, то, на мой взгляд, Бразилия победит с крупным счетом. В этом я практически не сомневаюсь. Вот только сложно угадать со счетом. Попробую поставить на – 5:1.

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Роман Безус ЧМ-2026 по футболу сборная Бразилии по футболу сборная Марокко по футболу сборная Гаити по футболу эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Комментарии 1
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Какой Неймар, его взяли только из-за маркетинга. Он реально удвоил продажи футболок и тому прочие. А сам в сборной уже давно не играет и вообще он травмирован и даже не тренируется в общей группе. 
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