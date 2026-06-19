Зверев сыграет с Фритцом. Определена первая пара 1/2 финала ATP 500 в Галле

На травяном турнире ATP 500 в Галле определена первая полуфинальная пара.

Третий номер рейтинга ATP Александр Зверев обыграл бельгийца Рафаэля Коллиньона (ATP 51) в двух сетах за 2 часа – 7:6 (12:10), 7:6 (7:2).

Это была первая очная встреча соперников.

Американец Тейлор Фритц (ATP 9) одолел соотечественника Бена Шелтона (ATP 5) на трех тай-брейках за 2 часа и 49 минут – 6:7 (5:7), 7:6 (10:8), 7:6 (7:3).

Фритц взял реванш за поражение в финале травяного турнира ATP 500 в Штутгарте в 2026 году, тем самым, прервав серию из трех поражений от Шелтона.

Счет очных встреч Зверева и Фритца – 5:9 в пользу американца. Тейлор выиграл последние шесть встреч против Александра.

ATP 500 Галле. Трава, 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Рафаэль Коллиньон – 7:6 (12:10), 7:6 (7:2)

Бен Шелтон [3] – Тейлор Фритц [5] – 7:6 (7:5), 6:7 (8:10), 6:7 (3:7)

ATP 500 Галле. Трава, 1/2 финала

Александр Зверев [1] – Тейлор Фритц [5]

Видеообзор матча Бен Шелтон – Тейлор Фритц

Видеообзор матча Александр Зверев – Рафаэль Коллиньон