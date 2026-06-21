Украина. Премьер лига21 июня 2026, 14:38 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с внучкой легендарного тренера
ФК Харьков попрощался с Анастасией Кварцяной
21 июня 2026, 14:38 |
1358
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ФК Харьков официально простился с Анастасией Кварцяной, работавшей тренером по физической подготовке в женской команде харьковского клуба. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Харьков» благодарит тренерку за время, проведенное в клубе, вклад в развитие нашей команды и желает успехов в дальнейшем, – лаконично говорится в сообщении.
Анастасия Кварцяна – внучка легендарного украинского тренера Виталия Кварцяного, который возглавлял ФК Волынь, Кривбасс, Металлург Запорожья и другие футбольные клубы.
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