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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с внучкой легендарного тренера
Украина. Премьер лига
21 июня 2026, 14:38 |
1358
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с внучкой легендарного тренера

ФК Харьков попрощался с Анастасией Кварцяной

21 июня 2026, 14:38 |
1358
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с внучкой легендарного тренера
ФК Харьков
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ФК Харьков официально простился с Анастасией Кварцяной, работавшей тренером по физической подготовке в женской команде харьковского клуба. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Харьков» благодарит тренерку за время, проведенное в клубе, вклад в развитие нашей команды и желает успехов в дальнейшем, – лаконично говорится в сообщении.

Анастасия Кварцяна – внучка легендарного украинского тренера Виталия Кварцяного, который возглавлял ФК Волынь, Кривбасс, Металлург Запорожья и другие футбольные клубы.

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Виталий Кварцяный Харьков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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