В Европе заявили, что Динамо издевается над игроком. Расторгнут контракт

Владелец румынского клуба «Университати» Крайовы Адриан Митителу высказался о футболисте киевского «Динамо» Влидиславе Бленуце, который перешел из румынского клуба.

«Динамо» выбило Бленуце из игровой формы и ритма. После всего этого с игроком могут вообще расторгнуть контракт», – сказал Митителу.

В прошлом сезоне Бленуце был игроком глубокого резерва «Динамо», провел 11 матчей и забил только один гол.

Ранее Бленуце вляпался в скандал: Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.