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  4. В Европе заявили, что Динамо издевается над игроком. Расторгнут контракт
Украина. Премьер лига
19 июня 2026, 22:42 |
1974
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В Европе заявили, что Динамо издевается над игроком. Расторгнут контракт

Митителу – о Бленуце

19 июня 2026, 22:42 |
1974
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В Европе заявили, что Динамо издевается над игроком. Расторгнут контракт
ФК Динамо. Владислав Бленуце
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Владелец румынского клуба «Университати» Крайовы Адриан Митителу высказался о футболисте киевского «Динамо» Влидиславе Бленуце, который перешел из румынского клуба.

«Динамо» выбило Бленуце из игровой формы и ритма. После всего этого с игроком могут вообще расторгнуть контракт», – сказал Митителу.

В прошлом сезоне Бленуце был игроком глубокого резерва «Динамо», провел 11 матчей и забил только один гол.

Ранее Бленуце вляпался в скандал: Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

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Владислав Бленуце Адриан Митителу Университатя Крайова Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Gazeta Sporturilor
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Спорт уа радостно вылил очередное ... на Динамо
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