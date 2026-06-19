В Европе заявили, что Динамо издевается над игроком. Расторгнут контракт
Митителу – о Бленуце
Владелец румынского клуба «Университати» Крайовы Адриан Митителу высказался о футболисте киевского «Динамо» Влидиславе Бленуце, который перешел из румынского клуба.
«Динамо» выбило Бленуце из игровой формы и ритма. После всего этого с игроком могут вообще расторгнуть контракт», – сказал Митителу.
В прошлом сезоне Бленуце был игроком глубокого резерва «Динамо», провел 11 матчей и забил только один гол.
Ранее Бленуце вляпался в скандал: Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.
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